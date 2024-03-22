原标题：中国气象局发布下一代大气数值模式

本报北京3月21日电（记者陈海波 通讯员黄彬）中国气象局下一代大气数值模式日前发布。该模式采用完全自主的动力框架算法——多矩约束有限体积方法为基础算法，进一步提升全球公里级和区域百米级尺度数值预报的精度，显著减小全球天气气候一体化模式误差。

据中国气象局介绍，在针对2022年第3号台风“暹芭”登陆北上期间北方冷涡降水等多个历史个例的预报试验中，下一代大气数值模式的全球5公里分辨率预报优于当前的业务模式。全球模式天气预报和长期积分试验结果也表明，该模式具备全球天气预报和气候模拟能力。为进一步提高预报预测的准确率并延长预见期，该模式将把超高分辨率、多圈层耦合、多尺度集合、数字孪生地球模拟技术等作为重要发展方向。

目前，下一代大气数值模式的源代码已通过中国气象局系统共享，并将逐步扩大共享范围。预计在2025年，中国气象局地球系统数值预报中心将建成下一代全球和区域天气预报模式；2030年，将建成天气气候一体化的数值预报业务体系，并开展多圈层耦合地球系统模式预报试验。

(责编：罗知之、陈键)

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