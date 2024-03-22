原标题：云海二号02组卫星发射成功

科技日报北京3月21日电 （记者付毅飞）记者从中国航天科技集团获悉，3月21日13时27分，长征二号丁运载火箭/远征三号上面级在酒泉卫星发射中心起飞，随后将云海二号02组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

云海二号02组卫星由中国航天科技集团五院研制，主要用于大气环境要素探测、空间环境监测、防灾减灾和科学试验等领域。

长二丁火箭和远征三号上面级由中国航天科技集团八院抓总研制。在本次飞行任务中，长二丁火箭/远征三号上面级将云海二号02组卫星送入高度相差600多公里的两条预定轨道，刷新了我国上面级异轨多星部署领域轨道高度差的纪录。

本次发射是长征系列运载火箭的第513次发射。

(责编：罗知之、陈键)

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