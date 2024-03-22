原标题：探索土卫二的蛇形机器人问世

科技日报北京3月21日电 （记者刘霞）美国加州理工学院喷气推进实验室的一个机器人专家团队，与卡内基梅隆大学机器人研究所科学家合作，开发出一种蛇形机器人，用于调查土星第六大卫星土卫二的地形，以寻找生命的“蛛丝马迹”。相关研究论文发表于新一期《科学·机器人学》杂志。

土卫二表面大部分被冰覆盖。此前研究表明，该卫星表面地形复杂多变，包括平坦的冰面、由冰块相互推挤造成的山脊，以及由于小行星撞击造成的陨石坑等。科学家最近发现，土卫二还拥有一个地下海洋。探测器观察到水性羽状物从该卫星南部地区喷出，这让他们怀疑，卫星冰冷的表面下，是否孕育着某种形式的生命。

鉴于此，研究团队设计并建造了一个机器人原型“外来生物学-外来生命勘探者”（EELS），用于探索土卫二并在其中寻找生命迹象。

这款机器人原型长约4米，由包含计算机的头部和其他几个部分组成。其他部分通过球形接头相互连接，球形接头使每个部分能相互独立旋转，各部分还配备一个用于运动的螺旋形外部结构。

EELS能自主运行。它通过转动螺旋形外部结构在冰地上移动，边移动边嗅冰，然后测试捕获的材料是否存在生命迹象。它还配备多个传感器和摄像头，可帮助选择前进方向。如果被卡住，它也可以反向行驶。

除能在复杂地形上移动外，EELS还须承受土卫六赤道附近平均-198℃的极端低温。为此，该团队在位于加拿大阿尔伯塔省阿萨巴斯卡冰川的一个实验室，成功测试了这款机器人并证明了其能力。

(责编：罗知之、陈键)

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