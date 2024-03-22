原标题：Sora带来的深层次影响值得关注

【科技创新世界潮】

◎本报记者 张佳欣

上个月，OpenAI公司推出了文生视频人工智能（AI）模型Sora。OpenAI展示了Sora利用少量简短文字提示即可创建逼真视频的能力，并提供了包括一位女士在闪烁着霓虹灯的东京街道漫步，以及一只狗在两个窗台之间跳跃的视频片段。

Sora所展现的能力和潜力很快引起了科技界、商界和投资界的高度关注。OpenAI表示，根据文字提示生成视频只是其整体计划中的一步。ChatGPT在AI准确理解和生成自然语言表达方面取得了突破，而Sora则更进一步，在理解自然语言的基础上创建了更复杂的视频内容。

OpenAI相信，顺应AI发展的逻辑和技术进步的趋势，Sora未来会创作出更加精致、更加真实的作品，在各个领域的应用也更加多样化。如果这些应用与其他技术相结合，将对世界产生重大影响。

AI原生产品潜在应用多

Sora并不是文生视频技术的第一个例子。去年6月，谷歌支持的人工智能初创公司Runway发布了Gen-2，这是一款根据文本提示或现有图像生成视频的模型。今年1月，谷歌研究院推出了一款名为Lumiere的文生视频扩散模型，号称能够一次生成“完整、真实、动作连贯”的视频。

英国《自然》杂志报道称，Sora等AI原生产品有不少潜在的好处。英国德蒙福特大学数字文化专家特蕾西·哈伍德指出，该技术可以一种更便于理解的方式来呈现晦涩难懂的文本，比如学术论文。其最重要的用途之一，就是形象化地表达复杂概念，并将研究结果传达给外行人。

该技术另一个潜在用途可能是医疗保健，文生视频AI能够代替人类医生与患者交谈。英国科普咨询师克莱尔·马隆表示，有些人可能会觉得这令人不安。但人们也可能会发现，如果他们想要在一天内多次询问医疗人员专业问题，这会非常方便。

马隆说，像Sora这样的文生视频AI工具可帮助研究人员深入研究庞大的数据集。生成式AI可筛选出代码并完成一般研究任务，但也可“做更复杂的工作，比如向它提供数据，并要求它作出预测”。

将AI战场引向影视创作

美国“欧亚评论”网站称，Sora将对一些行业发展和相关就业产生影响。ChatGPT上线后，很多行业开始改变运营方式，有些职业受到冲击，工作岗位开始被AI取代。引入Sora之后，类似的事情也会发生。从网上的反映来看，影视行业专业人士的担忧最为严重。

美国演员汤姆·汉克斯表示，他正在使用AI技术拓展他去世后继续职业生涯的前景。对此，英国雷丁大学研究创造性AI和电影制作的多米尼克·利斯称：“如果你是一名雄心勃勃的年轻演员，正在规划自己的未来，而你被告知‘对不起，汤姆·汉克斯将永远扮演主角’，你还会打算未来投身表演业吗？”

就在去年，好莱坞编剧发起了全行业罢工，抗议制作公司广泛使用AI进行剧本创作。Sora的出现，完全可将AI战场引向好莱坞，甚至对全球影视行业产生重大影响。

当然，AI应用的进步也会催生大量新职业。但如果人类的学习和知识技能的积累被AI所取代，世界将会发生重大变化。ChatGPT无需上法学院即可通过律师资格考试，而Sora则无需上电影学院也能拍电影。

伦理、法律和社会影响不容忽视

哈伍德表示，虚假信息是文生视频技术的主要挑战。她说：“我们很快就会被大量引人注目的信息淹没，这真的很令人担忧。”

《科学美国人》杂志报道称，AI有可能复制或高度模仿受版权保护的作品，并将其作为原创生成内容呈现。

“欧亚评论”网站称，数字时代的各种问题将因AI技术的进步而加剧。想象一下，在未来社会，如果数十亿网民可使用类似Sora的工具轻松制作和发布视频或电影，世界将会变成什么样？

尽管互联网的出现使得信息的获取、创造和传播成为民众的“普遍权力”，但其并没有带来真正的信息多样性。海量信息时代仍然存在信息垄断和“有效信息沙漠”。互联网底层核心技术和规则的掌控者仍然可以控制信息受众。例如，高层次的AI大模型技术和应用可能会被极少数公司所控制，这些AI巨头拥有难以被法律约束的另一种权力。如果按这样的轨迹发展下去，AI巨头很可能成为无所不能的“怪物”。

《自然》杂志表示，文生视频AI工具让每个人都有机会成为媒体内容创作者，但它同时将给社会带来广泛的问题。人们必须换一种思路来评估所看到的内容，以应对这种消费方式的根本性转变。

(责编：罗知之、陈键)

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