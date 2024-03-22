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创新引擎再提速 我国未来产业蓬勃发展

王绍绍
2024年03月22日09:36 | 来源：人民网
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首个四臂腹腔手术机器人、全新靶向DNA和RNA基因编辑技术、全球首创的葡萄糖激酶激活剂……在上海浦东，基因编辑、合成生物、AI生物制造等产业正在蓬勃发展。

近年来，未来产业呈现出强劲的发展势头。作为孕育发展新机遇和塑造经济新动能的先导性产业，未来产业正成为各国抢占科技制高点、赢得产业主导权的焦点。今年的《政府工作报告》提出，制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要将类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等重大方向列入未来产业，指明了未来产业的发展重点和方向。

多位专家在接受人民网采访时表示，统筹布局未来产业，应依托于技术之间、技术与产业之间的深度融合，打造未来技术应用场景，引导市场主体向更先进的生产力聚集，催生新技术新业态新模式，加速培育若干未来产业，提升社会生产力水平，拓展新的发展空间。

数据显示，今年1—2月，国内高技术产业投资增长9.4%，其中高技术制造业投资增长10%，高技术服务业投资增长7.8%。其中，电子及通信设备制造业投资增长11.6%，航空、航天器及设备制造业投资增长33.1%。

“产、学、研、用协同创新有利于推进产业创新发展，同时，产业创新需要公平的市场环境和友好的社会氛围。”清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授、产业创新MBA项目学术主任朱恒源认为，未来要重视开发新需求、探索新应用、发展新产业，为经济增长提供新动力。

量子技术蓬勃发展是我国前瞻布局未来产业的一个缩影。近日，我国量子科技研发取得新进展，第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线运行，整机运行效率进一步提升。去年10月，“九章三号”刷新了光量子信息的技术水平和量子计算优越性的世界纪录。

绿色发展是未来产业规划的基础，将低碳转型理念纳入经济规划与产业发展，是生态文明建设迈上新台阶的关键要素。3月21日上午，一辆带有氢元素标志的蓝色列车以时速160公里在试验线上满载疾驰，标志着我国自主研制的首列氢能源市域列车在长春成功试跑。

据了解，该列车最高续航里程可达1000公里以上，应用了多储能、多氢能系统分布式的混合动力供能方案，采用氢电混动能量管理策略和控制系统，凸显了氢能源技术研发应用在交通载运装备领域的科技支撑作用。

工信部此前发布的2023年度绿色制造名单显示，我国已建成1488家全国绿色工厂、104家绿色工业园区和205家绿色供应链管理企业，绿色生产方式不断完善。

以数据中心、智算中心为代表的算力基础设施，承载着支撑数字经济高质量发展的重任。近日发布的《绿色算力技术创新研究报告（2024年）》指出，我国算力绿色发展的侧重点正在向实现产业用能、生产和应用的全链条绿色发展。

可持续的产业生态亟需高效可靠的管理体系，在保证生产和服务不断优化的基础上，支持产业建设可持续性发展。

“应以战略新兴产业发展和未来产业培育为突破口，打造新增长引擎。”在朱恒源看来，要充分利用中国市场规模大、多样性高、产业体系完备的优势，促进资金、技术、人才等要素资源向新兴产业转移。

业内专家表示，要想在未来产业发展上寻找制胜“新赛道”，必须强化基础研究，不断提升原始创新能力。要持续增加对基础研究和应用基础研究的支持力度，鼓励学科交叉融合和协同创新。同时，强化产学研合作，助力关键核心技术攻关突破，为未来产业发展夯实技术底座。

(责编：王仁宏、吕骞)
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