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农业农村部发布“中国渔政亮剑2023”八大执法典型案例

2024年03月22日09:59 | 来源：人民网
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人民网北京3月22日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，3月21日，农业农村部发布“中国渔政亮剑2023”八大执法典型案例，进一步强化警示教育和法律震慑，提升以案普法、以案释法效果，营造知法懂法守法的良好社会氛围。

2023年，各级渔业渔政主管部门和渔政渔港监督管理机构围绕长江十年禁渔、海洋伏季休渔、渔业安全生产、水生野生动物保护、水产养殖用投入品监管等多个重点领域，扎实开展“中国渔政亮剑2023”系列专项执法行动，严厉打击各类涉渔违法违规行为。据统计，全年累计出动执法人员332万人次，查处违法案件6.6万件，移送司法处理案件3571件，清理取缔涉渔“三无”船舶1.8万艘、“绝户网”83.7万张（顶），收缴电鱼器具5021台（套），有力维护了渔业生产秩序。

本次通报的案例涵盖违反休禁渔期规定捕捞作业、使用禁止使用的渔具非法捕捞、擅自拆卸安全通导设备、进入自然保护区核心区非法捕捞、使用禁用水产养殖用投入品等多种类型，涉及行政、刑事、民事等多种追责手段，典型性较为突出。

(责编：方经纶、吕骞)
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