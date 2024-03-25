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全国市场监管系统消费者权益保护工作座谈会在京召开

2024年03月25日14:26 | 来源：人民网
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人民网北京3月25日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，3月22日，全国市场监管系统消费者权益保护工作座谈会在北京召开。会议总结2023年消费者权益保护（以下简称消保）工作，部署2024年重点任务。

会议指出，2023年，全国消保条线落实党中央、国务院决策部署，各项工作成效突出。消保制度供给明显丰富，政策红利有效释放；放心消费创建持续深化，消费环境建设机制不断完善；消费投诉公示全面推开，消费领域信用体系实现重大创新；投诉举报处理效能稳步提升，12315金字招牌持续擦亮；统筹行风建设和队伍建设，基层消保规范化水平不断提高；服务国家战略任务，消保制度型开放取得明显突破。2023年共受理投诉举报咨询3534.3万件，为消费者挽回经济损失44.9亿元，消费者满意度持续提升。

会议强调，要把消费环境建设摆在政策优先方向和工作突出位置；聚焦经济建设这一中心工作，把消费者保护和促进消费扩大紧密结合；坚持“监管为民”核心理念，始终把改善民生作为消费者保护出发点和落脚点；统筹效率和公平、活力和秩序，推进消费者保护系统治理。

会议要求，2024年消保工作要全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，落实中央经济工作会议部署，聚焦“三行动三体系”发力：以开展全国放心消费行动为主线，纲举目张构建消费环境共治格局；以开展全国消费投诉公示行动为牵引，推动消费环境源头治理；以开展全国12315效能提升行动为抓手，提高消费维权便利度和满意度；以出台《消费者权益保护法实施条例》为契机，健全消费者保护法律体系；以完善消保工作机制为切口，构建消费者保护综合支撑体系；以打造高素质专业化消保队伍为目标，夯实消费者保护能力建设体系。要抓住政策机遇期，顺势而为、乘势而上，奋力开创消保工作新局面。

(责编：杨曦、高雷)
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