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国务院国资委召开深化法治央企建设工作推进会

2024年03月25日14:42 | 来源：人民网
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人民网北京3月25日电 （记者王连香）近日，国务院国资委召开深化法治央企建设工作推进会，深入贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，落实中央企业负责人会议要求，总结“十四五”以来深化法治央企建设工作成效，研究部署下一阶段重点任务。

会议指出，“十四五”以来中央企业持续推进法治央企建设，风险管控能力持续增强，依法治理基础更加牢固，法治工作价值创造作用进一步发挥，为企业稳健发展提供了有力保障。

会议强调，要以深化法治建设更好服务企业高质量发展，确保“十四五”法治央企建设目标任务如期实现。着力提升合规管理有效性，守牢依法合规经营底线红线。加快推进涉外法治建设，有力保障国际化经营。加强纠纷案件管理，有效发挥“以案促管”作用。系统推进组织体系建设，不断夯实法治建设根基。

(责编：王连香、高雷)
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