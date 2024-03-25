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铁路行业30个集体获得全国青年安全生产示范岗称号

2024年03月25日14:49 | 来源：人民网
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人民网北京3月25日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司官网消息，近日，共青团中央、应急管理部联合下发通知，认定486个集体为2023年度全国青年安全生产示范岗，并启动2024年度创建活动。铁路行业30个集体获得全国青年安全生产示范岗称号。

2023年度全国青年安全生产示范岗创建活动启动以来，铁路各级团组织广泛组织动员基层青年集体参与其中，聚焦安全意识教育、安全技能提升、安全班组建设等创建内容，结合安全生产月、消防宣传月等活动，积极开展宣传教育、主题团日、知识培训、岗位练兵、隐患排查、应急演练、创新攻关等一系列针对性强、体现青年特点的安全生产主题活动，有效引领青年职工强化安全意识、苦练安全技能、规范生产作业，为以高水平安全保障高质量发展贡献青春力量。

经过择优推报、严格审核、专家评审、社会公示等环节，中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨机务段“铁牛号”青年机车组、中国铁路沈阳局集团有限公司延吉车务段延吉西站客运二班、中国铁路北京局集团有限公司丰台机务段丰台折返运用车间DF4C—0011“青年文明号”机车组等30个铁路行业集体获得2023年度全国青年安全生产示范岗称号。

下一步，铁路行业各级团组织将持续开展青年安全生产示范岗创建活动，聚焦铁路行业青年安全生产示范岗的对象领域，夯实安全生产和安全发展的青年基础，引领铁路行业青年职工踊跃投身安全生产工作，奋力为推动铁路高质量发展、率先实现铁路现代化取得新成效、勇当服务和支撑中国式现代化的“火车头”贡献智慧和力量。

(责编：王连香、高雷)
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