原标题：人居环境整治水平如何更好提升？福州罗源县有新招

“要以实施乡村建设行动为抓手，改善农村人居环境，建设宜居宜业美丽乡村。”遵循嘱托，近年来，福建省福州市罗源县坚持高位推动、主体参与、示范带动、统筹兼顾，积极推行农村人居环境整治工作，将全县村庄清洁行动和生活垃圾分类工作从“村里事”变“家家事”，美丽乡村建设画卷徐徐展开。

“绣花功夫”编织美丽村庄

在罗源县，一个个美丽乡村正在蝶变。

松山镇北山村千亩红树林形成“海上森林”壮丽景观，600多亩樱花园成为“网红打卡地”，渔业风情商业街、18个精品旅游项目和少年爱国主义教育基地等，将生态、产业、旅游、文化汇聚成推动乡村振兴的合力；西兰乡洋坪村绿水青山有了“创新表达”，当地坚守赓续文脉初心，依托保留完整的16座明清古厝，打造出一幅“烟雨江南”的乡村美景；白塔乡百丈村盘活村里的红色资源，开展红色研学，让孩子们在实践中接受爱国主义教育。

在这里，美丽乡村建设再提升不断推进，村内道路硬化、路灯建设、房屋整治等多个项目建设完成，村容村貌焕然一新，乡村建设品质提升，绿色生态观光农业项目为乡村振兴插上腾飞的翅膀……

松山镇樱花林。罗源县农业农村局供图

“农村人居环境整治过程中，我们注重在特色制胜上下功夫，引入专业公司，挖掘各村特色，高起点、高质量编制村庄建设规划，注重保留乡村原有特色风貌，力争实现‘一村一韵，一村一景’格局，目前已累计完成了40个村庄的建设规划。”罗源县农业农村局相关负责人表示，该县对县域内可实施人居环境整治的村庄都制定了实施细则，并结合实际在“六清一改”基础上增加“一管”，即规范农村宅基地审批和个人建房管理。

“小积分”撬动“大文明”

“你别小看这些废纸皮，那在我们村可是‘宝贝’。”一大早，在罗源县白塔乡南洋村可回收垃圾积分兑换点，村民兰宝金提着一捆10斤重的纸皮，兑换到700积分。“做好垃圾分类、污水处理、房屋整洁干净等也能获得积分，村里每个月评比一次，上了‘红榜’还有额外奖励。”兰宝金说。

近两年，南洋村在乡村人居环境整治中，于福州市首创试点推行“可回收垃圾积分+农户文明分”的“文明双积分制”，全村153户人家在小小积分的激励下，积极参与美丽乡村共建共享。

南洋村。罗源县农业农村局供图

“‘文明双积分制’凝聚村民共建美好家园的力量。”南洋村驻村第一书记陈俊峰介绍，近几年村里人居环境整治下了大力气，不仅拓宽了进村公路，建设5.5公里生态水系、阳光堆肥房和生态停车场，还请艺术家绘制畲族文化墙，让村子更美了。

“村民们对‘文明双积分制’充满了热情，现在‘文明积分’还有了新用途，可以作为授信额度，向银行申请贷款。”据陈俊峰介绍，南洋村与罗源农信社推出“人居环境整治文明积分+金融”模式的“文明积分贷”，为文明积分高的村民提供贷款利率优惠，解决村民在农业生产中的资金问题。

党员干部齐“战”美环境

“大家用自己的双手扮靓村庄，太有意义了！”2023年底，罗源县组织开展2023年“护河爱水 清洁家园”活动暨爱国卫生运动，全县千名志愿者与村民群众一起投入志愿活动，为提升村庄居住环境、营造干净整洁的节日环境贡献力量。

志愿者们参加“爱河护水 清洁家园”活动。罗源县农业农村局供图

据悉，2021年10月，罗源县在全市率先启动以“全民护河”为主题的“十百千万”护河活动。2023年4月，为积极响应福州市委、市政府部署，罗源县将全民护河活动升级为“护河爱水 清洁家园”主题系列活动，开启全民参与人居环境整治的新格局。截至目前，全县参加志愿服务有3万余人次，有力推动农村人居环境的整治工作。

“‘护河爱水、清洁家园’活动每月主题不同。”罗源县农业农村局相关负责人介绍，“临近新年，我们主题是提升村庄居住环境，让大家清爽过年；临近汛期，就更多关注河道周边的清理工作，去年我们还组织了一期清理临海乡村‘僵尸船’的专项行动。”

该负责人表示，接下来，罗源县要进一步巩固农村人居环境整治成果，将典型经验在全县推广，加强乡风文明建设，倡导广大群众树立“垃圾不落地、罗源更美丽”的文明行为，动员村民积极投身美丽家园建设，同时，积极开展农村美丽庭院评选、环境卫生“红黑榜”等活动，营造人人关心支持农村人居环境整治的良好氛围。（任思言）

(责编：曹淼、李源)

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