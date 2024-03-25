人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024CDF一线声音

金壮龙：积极支持外资企业在华设立研发中心

2024年03月25日15:17 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月25日电 （记者栗翘楚）3月25日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙出席中国发展高层论坛2024年年会，围绕在国际合作中推动产业链供应链优化升级发表主旨演讲。金壮龙在演讲中表示，积极支持外资企业在华设立研发中心，与国内企业联合开展技术研发和产业化应用。

金壮龙强调，中国推进新型工业化、推动产业链供应链优化升级，始终坚持走开放合作、互利共赢的发展道路。中国将不断扩大高水平开放，落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，深化与世界各国企业互利合作，共同推动产业链供应链优化升级，构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。具体体现在以下几个方面：

深化产业链供应链协同创新合作，大力推进科技创新和产业创新深度融合，实施制造业重点产业链高质量发展行动，持续优化创新平台网络，推进国家高新区提质增效。积极支持外资企业在华设立研发中心，与国内企业联合开展技术研发和产业化应用。

深化制造业数字化转型合作，实施制造业数字化转型行动，深入实施智能制造工程，推进建设智能工厂和智慧供应链。支持中外企业加强合作，加快先进适用数字技术、产品和解决方案转化落地。

深化制造业绿色低碳合作，稳妥推进重点行业碳达峰，实施绿色制造工程，完善绿色制造服务体系，加快建设绿色工厂、绿色园区和绿色供应链，大力发展绿色低碳产业。推动建立绿色制造国际伙伴关系，建设一批中外合作绿色工业园区，拓展绿色贸易增长点。

深化中小企业合作，坚持服务和管理并重、帮扶和发展并举，促进中小企业专精特新发展，推动大中小企业融通创新。推进中小企业高水平开放合作，融入全球产业链供应链。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：3月18日至24日国家铁路累计运输货物7416.9万吨
　　人民网北京3月25日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，3月18日至3月24日，全国货运物流有序运行。 其中，国家铁路累计运输货物7416.9万吨，环比下降2.76%。…
铁路行业30个集体获得全国青年安全生产示范岗称号
　　人民网北京3月25日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司官网消息，近日，共青团中央、应急管理部联合下发通知，认定486个集体为2023年度全国青年安全生产示范岗，并启动2024年度创建活动。铁路行业30个集体获得全国青年安全生产示范岗称号。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部