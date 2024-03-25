人民网北京3月25日电 （记者栗翘楚）3月25日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙出席中国发展高层论坛2024年年会，围绕在国际合作中推动产业链供应链优化升级发表主旨演讲。金壮龙在演讲中表示，积极支持外资企业在华设立研发中心，与国内企业联合开展技术研发和产业化应用。

金壮龙强调，中国推进新型工业化、推动产业链供应链优化升级，始终坚持走开放合作、互利共赢的发展道路。中国将不断扩大高水平开放，落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，深化与世界各国企业互利合作，共同推动产业链供应链优化升级，构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。具体体现在以下几个方面：

深化产业链供应链协同创新合作，大力推进科技创新和产业创新深度融合，实施制造业重点产业链高质量发展行动，持续优化创新平台网络，推进国家高新区提质增效。积极支持外资企业在华设立研发中心，与国内企业联合开展技术研发和产业化应用。

深化制造业数字化转型合作，实施制造业数字化转型行动，深入实施智能制造工程，推进建设智能工厂和智慧供应链。支持中外企业加强合作，加快先进适用数字技术、产品和解决方案转化落地。

深化制造业绿色低碳合作，稳妥推进重点行业碳达峰，实施绿色制造工程，完善绿色制造服务体系，加快建设绿色工厂、绿色园区和绿色供应链，大力发展绿色低碳产业。推动建立绿色制造国际伙伴关系，建设一批中外合作绿色工业园区，拓展绿色贸易增长点。

深化中小企业合作，坚持服务和管理并重、帮扶和发展并举，促进中小企业专精特新发展，推动大中小企业融通创新。推进中小企业高水平开放合作，融入全球产业链供应链。

(责编：乔业琼、高雷)

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