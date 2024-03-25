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福州罗源县起步镇：集镇改造焕新颜 乡村建设提品质

2024年03月25日15:22 | 来源：人民网－福建频道
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原标题：福州罗源县起步镇：集镇改造焕新颜 乡村建设提品质

　　福建福州罗源县起步镇以集镇环境整治为抓手，立足优势抓特色，突出地域人文、美食、农产品特色，强化带动各村人居环境整治水平全面提升，绘就了一幅环境更优美、生态更宜居、产业更兴旺的乡村振兴画卷。

起步镇街景。起步镇政府供图

　　起步镇街景。起步镇政府供图

　　该镇发挥集镇“中心村党委”牵头作用，全方位铺开村庄清洁“六清一改一管”行动，每月组织开展“护河爱水、清洁家园”行动，推行农村人居环境整治提升文明积分制，实现精细化治理、常态化管护，以“逐村观摩、整村推进”方式看成效、评红黑、促提升。以农贸市场为中心，拆除旧客运站，融入明清古街风貌，规整商业街立面景观；利用文化遗存，精心修复宋代古桥，致力打造亲水公园和群众休闲议事场所。

　　为了让集镇整治充分惠及群众，起步镇活化古厝为大众茶馆、增设宋代古桥长者议事亭以及长者娱乐中心等功能设施为老人、儿童、妇女等人群打造出功能丰富的公共空间。

　　“我在起步镇生活了几十年，亲眼见证了这里翻天覆地的变化。村里环境越来越好，以前村里人老往城市跑，现在越来越多城里人来我们村里，有来做生意的，有来旅游的，村里越来越热闹。”一村民说。

起步镇街景。起步镇政府供图

　　起步镇街景。起步镇政府供图

　　此外，罗源县利用环境整治契机，立足起步镇当地资源禀赋，依托国家级农业产业强镇建设，实施“产业带动”工程，加快推进特色现代农业（产业）园区建设，对接4家市级龙头企业，开发50余种特色产品，并与国家级美食专家合作研发以秀珍菇为代表的菇品菜系，延长食用菌产业链，打造食用菌产业集群；活化旧幸福院为农特产品展销中心，引入专业团队搭建农产品直播平台，创建集成果展示、旅游宣传、美食享受于一体的特色线下平台，提升游客综合体验感。经过多方共同努力，起步镇秀珍菇全产业链产值突破10亿元，一朵小菌菇撑起了强村富民的“致富伞”。（黄美琴）

(责编：曹淼、李源)
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