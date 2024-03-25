原标题：“中国领事”APP支持银联卡在线支付 中国驻英国使馆率先启用

银联国际今日宣布，在外交部指导下，“中国领事”APP已支持银联卡在线支付，身处海外的中国公民可使用银联卡和云闪付APP在线支付证件办理费用，中国驻英国使馆现已启用该服务。

2021年，外交部推出“中国领事”APP，支持海外公民一键直达驻外使领馆，在线办理旅行证件和寻求领事保护与服务。此次“中国领事”APP开通银联在线支付后，中国公民下载“中国领事”APP，完成注册和认证流程，即可通过在APP内输入银联卡卡号或跳转至云闪付APP等方式，便捷支付护照、旅行证等证件办理费用，境外发行的银联卡和港澳版“云闪付”也可使用。未来，将会有更多驻外使领馆陆续开通该项服务，为海外中国公民提供更多便利。

“中国领事”APP服务范围广泛，不同地区受众支付习惯和当地支付市场环境存在较大差异。在此背景下，银联国际积极发挥自身产品和技术服务优势，与“中国领事”APP协作，一同建设全新线上支付一体化平台，并负责运维工作。这一平台可接入全球各地收单机构，在为用户提供包括银联在内的多品牌支付产品的同时，有效解决了不同市场的资金清算和结算需求。

(责编：曹淼、李源)

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