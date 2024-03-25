人民网北京3月25日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，未来10天，我国中东部大部气温较常年同期偏高2至4℃。新疆西北部和南部、西北地区中东部、华北西部和南部、黄淮等地部分地区降水量有5至20毫米，局地30至40毫米，利于补充土壤水分，对冬小麦起身拔节、春小麦等播种出苗有利。

受冷空气影响，27至28日华北北部、内蒙古中东部及东北地区将出现大风降温天气，内蒙古东北部、黑龙江北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪、局地大到暴雪，对于设施农业和畜牧业生产以及开展备耕备播工作不利。

江南、华南、西南地区东部等地累计降水量有40至90毫米，较常年偏多4至7成、局地偏多1倍以上，降水时段主要在25日、27至29日及31日前后，对缓解四川、贵州等地干旱和增加华南早稻移栽用水有利。

阴雨天气和局地强降水对油菜和冬小麦、早稻播种育秧、露地蔬菜和经济林果生长有一定不利影响，低洼农田可能遭受短时渍涝灾害，适温高湿环境利于油菜菌核病、小麦茎基腐病等发生扩散。云南东部降水偏少、气温偏高1至3℃，旱情将发展。

专家建议，北方冬小麦已进入快速生长期，应根据墒情合理灌溉、施肥，促进小麦幼穗分化，加强小麦条锈病等病虫害的监测防治。西北地区注意趁墒适时春播，加快春播进度。北方各地需根据天气变化，防范大风降温对冬小麦、果树、设施农业和春播生产的不利影响。长江中下游及以南地区应避开强降雨时段进行早稻播种育秧及移栽，已播地区做好秧棚保温和秧田排水，以防烂种烂秧。降水偏多地区及时排湿降渍，做好病虫害监测防治工作。西南地区抓住降水时机加快春播，土壤墒情偏差地区及时灌溉，保证旱地作物播种成活。南方各地注意做好库塘蓄水，保障春耕春播用水需求。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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