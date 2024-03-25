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博鳌亚洲论坛2024年年会新闻中心启用

2024年03月25日17:18 | 来源：中国新闻网
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原标题：博鳌亚洲论坛2024年年会新闻中心启用

　　3月25日，博鳌亚洲论坛2024年年会新闻中心正式启用。博鳌亚洲论坛2024年年会将于3月26日至29日在海南博鳌举行，本届年会接待总规模约5000人左右，其中媒体注册记者近1200人。新闻中心的建筑面积超过4000平方米，有平面媒体及网络媒体工作区、广播电视区、新闻发布厅和独立的采访间等区域。图为媒体记者进入博鳌亚洲论坛2024年年会新闻中心。中新社记者 骆云飞 摄

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(责编：申佳平、陈键)
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