原标题：博鳌亚洲论坛2024年年会新闻中心启用

3月25日，博鳌亚洲论坛2024年年会新闻中心正式启用。博鳌亚洲论坛2024年年会将于3月26日至29日在海南博鳌举行，本届年会接待总规模约5000人左右，其中媒体注册记者近1200人。新闻中心的建筑面积超过4000平方米，有平面媒体及网络媒体工作区、广播电视区、新闻发布厅和独立的采访间等区域。图为媒体记者进入博鳌亚洲论坛2024年年会新闻中心。中新社记者 骆云飞 摄

(责编：申佳平、陈键)

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