3月27日晚，光大银行发布2023年年度报告：2023年，该行实现营业收入1456.9亿元，净利润410.8亿元。

报告显示，截至2023年末，该行科技型企业贷款较上年末增长898亿元，增幅50.6%；“专精特新”企业贷款较上年末增长243亿元，增幅44.2%；战略性新兴产业贷款较上年末增长705亿元，增幅46.7%。制造业贷款较上年末增长974亿元，增幅24.7%；制造业中长期贷款较上年末增长743亿元，增幅38.3%。绿色贷款较上年末增长1145亿元，增幅57.4%，其中，清洁能源产业贷款较上年末增长318亿元，增幅102%；绿色信贷占比8.3%，较上年末提升2.7个百分点。普惠型小微企业贷款较上年末增长738亿元，增幅24.2%。涉农贷款较上年末增长355亿元，增幅8.6%。民营企业贷款较上年末增长999亿元，增幅14.3%。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、长江经济带、黄河流域生态保护、海南自贸港等六大重点区域的对公人民币贷款余额1.87万亿元，较上年末增长超1800亿元，增幅11%。

业务规模方面，截至2023年末，光大银行资产总额达67728亿元，较上年末增长4723亿元，增幅7.5%；其中，贷款总额37870亿元，较上年末增长2147亿元，增幅6.0%。负债总额62180亿元，较上年末增长4275亿元，增幅7.4%；其中，存款余额40945亿元，较上年末增长1774亿元，增幅4.5%；日均活期存款规模同比大幅增长12.8%，占比同比提升1.7个百分点。

在推动内涵式发展转型方面，公司金融聚焦科技金融、绿色金融、先进制造业“三大新赛道”，着力提升专业能力。打造“商投私一体化”服务，搭建以“战略客户、潜力客户、基础客户”为核心的“分层分级分群”客户服务新模式，加强场景聚合、生态对接，逐步构建公司“金融+非金融”一站式数字化综合服务平台。全面重塑战略客户生态体系，将绿色金融、房地产建筑、数字经济、基础设施、物流运输、汽车、装备制造、民生消费等八大行业作为重点支持领域。FPA较上年末增长5.1%，在服务实体经济中实现自身高质量发展。

零售金融立足“民生+财富”转型成效显著，在客户服务上下功夫，特色业务保持领先优势。突出“财富管理”与“金融科技”两个特色，强化“客户服务、双曲线模式、场景赋能、科技赋能、多元协同”五项能力建设，构建涵盖“财富管理、资产管理、资产托管”为核心的大财富管理生态全链条。AUM较上年末增长12.4%，连续四年实现双位数增长。

金融市场业务树立同业客户服务理念，提升资金管理精细化水平，做优做强投资交易。构建数字化运营新业态，发布“金融机构数字化综合服务平台”，为金融同业客户提供产品代销、撮合交易、科技输出和研究资讯四大服务，升级同业客群综合服务模式。GMV总量同比增长18.1%。

2023年末，该行不良贷款率、关注贷款率分别是1.25%、1.84%，均与上年末持平；逾期贷款率1.95%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率181.27%，资产质量总体平稳可控。2023年，该行成功实现169亿元可转债转股，发行150亿元二级资本债，有效夯实资本基础。截至2023年末，该行资本充足率13.50%、一级资本充足率11.36%、核心一级资本充足率9.18%，分别较上年末提升0.55、0.35、0.46个百分点。

“光大银行将以推进金融高质量发展为主题，将服务实体经济作为经营工作的出发点和落脚点，全力做好‘五篇大文章’，积极培育中国特色金融文化，坚定不移走好中国特色金融发展之路，打造专业、特色和有影响力、竞争力的国有股份制商业银行，为金融强国建设贡献力量。”光大银行相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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