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精打细算用好水资源 节水控水写好“水文章”

欧阳易佳
2024年03月28日13:16 | 来源：人民网
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通过强化工艺管理减少废水产生量实现“管理降污”；建成并投用中水收集、中水回用装置和中水预处理扩能改造装置达到“中水提质”；将部分醇醚废水作为碳源用于生化处理系统“以污治污”……在大唐渭河热电厂，通过废水全过程资源化利用，每年节约原水达130万立方米。

“中水，又称再生水。是指城市生活污水、工业废水等经适当处理达到一定水质指标的有益使用水。积极探索中水回用新途径，把中水资源替代深井水作为机组设备的冷却用水，逐年降低新鲜水取水量，‘中水回用’用途广效益多。”大唐渭河热电厂总工程师孙东峰介绍，“我们先后建成节水减排技改项目30余项，总投资6000多万元，循环水重复利用率达98.5%以上。”

水是生命之源、生产之要、生态之基，更是一座城市繁荣和发展的重要保障。在第37届“中国水周”之际，人民网记者跟随水利部走进陕西，看水清岸绿河畅景美的陕西如何实现节水与增效同频、绿色与发展共振。

护城河畔风光。人民网 欧阳易佳摄

护城河畔风光。人民网 欧阳易佳摄

春日，西安护城河水光旖旎，水面嬉戏的鸭子给这一方水景增添了无限生机。

西安市护城河是古代城垣建筑体系的重要组成部分，作为西安市生态工程，护城河供水水源为再生水和地表水。“2014年3月，护城河引入再生水，主要用于景观环境补水、道路清洁、绿化浇灌、厕所冲洗等领域。”西安城墙景区园林绿化景观有限公司护城河管理室主管陈炜说。

我国人多水少，水资源供需矛盾突出，节约用水是解决水资源短缺问题的根本措施。全国各地积极开展节约用水工作，在各方共同努力下，2023年全国用水总量控制在6000亿立方米左右。

工业作为耗水大户，怎样利用更科学高效？在青岛啤酒宝鸡有限公司，记者在水处理间看到，一台台水处理浓水回收系统正高速运转。“水是不可再生资源，我们要尽好保护责任。我们的水处理系统，对反渗透浓水进行回收，用于消防、包装真空泵冷却、链道润滑等用水，年回收使用水6万余立方米，年节约成本24万元。”青岛啤酒宝鸡有限公司总经理助理、高级工程师李忠林说。

怎么拧紧耗水农业“水龙头”？在陕北、渭北旱塬和关中灌区三大区域实施农业节水项目试点示范区，初步形成了小麦玉米喷灌、微喷灌，玉米、马铃薯膜下滴灌，果树、蔬菜水肥一体化、蔬菜棚面集雨回灌，玉米早熟密植机械化、冬小麦宽幅沟播等一批绿色高效旱作节水技术模式。推进38处大中型灌区现代化改造，改善灌溉面积255万亩。2023年全省农田灌溉面积3477万亩次，有力保障了粮食生产丰收。

我国节水工作取得新进展。数据显示，2023年中国万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降了37.7%和51.8%，农田灌溉水有效利用系数由0.536提高到0.576，非常规水源利用量由68.7亿立方米扩大到210.9亿立方米。

全国节约用水办公室综合协调处处长周哲宇表示，2024年，水利部将落实全面节约战略和节水优先方针，充分发挥节约用水工作部际协调机制作用，加快健全节水制度政策，严格总量强度双控管理，统筹推进重点行业领域节水行动，高质量建设节水型社会。

(责编：杨曦、高雷)
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