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开通在即！兰张高铁兰武段联调联试正式启动

2024年03月28日16:01 | 来源：人民网
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人民网北京3月28日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，今日，新建兰州至张掖高速铁路兰州至武威段（以下简称兰张高铁兰武段）联调联试正式启动。

兰张高铁兰武段是我国《中长期铁路网规划》中重要的高速铁路区域连接线。线路从兰州中川机场站引出，向西沿庄浪河谷而上，经永登、天祝县，翻越祁连山乌鞘岭至古浪县后，进入河西地区到达武威市。

线路全长约194.3公里，设计时速250公里，新建永登北、天祝西、黑松驿（越行站）、古浪北、武威东5座车站。

联调联试期间，中国铁路兰州局集团有限公司组织开展动车组逐级提速测试、信号系统测试、全线拉通测试等项目；对轨道、路基、桥隧进行综合评估及动力试验，完成线路、供电、通信、信号、客服等系统数据采集，为线路顺利开通运营打下坚实基础。

兰张高铁兰武段开通运营后，兰州至武威的列车运行时间将由目前的3个多小时缩短至1个半小时左右，极大方便沿线人民群众出行。对完善西部地区高速铁路网布局，促进河西走廊快速客运通道形成，助力区域经济发展具有重大意义。

(责编：王连香、高雷)
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