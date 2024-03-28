人民网北京3月28日电 （记者王仁宏）城市节水是节水工作的重要领域。“当前，全国共建成11批145个国家节水型城市。全国城市每年再生水利用量约180亿立方米，再生水利用率达到29%。”今日，住房城乡建设部城市建设司司长胡子健在国务院政策例行吹风会上表示，近年来，住房城乡建设部深入推进城市节水工作，将节水要求贯穿到城市规划、建设、治理的全过程，全面推进节水型城市建设，提升城市用水效率，取得了一定的成绩。

一是完善城市节水制度，建立长效机制。建立和完善了城市节水规划、计划用水与定额管理、节水统计等一系列的制度，在各类建设项目中落实节水“三同时”要求，即节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。先后出台了城市节水指导意见、工作指南，指导各地系统化、规范化推进城市节水工作。

二是构建标准规范体系，推动科技创新。制定了包括生活用水器具、民用建筑节水、污水再生利用、供水管网漏损控制、绿色建筑等系列标准规范，通过标准规范约束，推动技术创新和设备研发。

三是全面推进节水型城市建设，提升用水效能。2022年，发布了新一版国家节水型城市评价标准，引领各地推进城市节水，加强设施建设和各项制度落实。连续32年举办“全国城市节约用水宣传周”活动，通过建设节水型单位、节水型企业、节水型小区，不断夯实节水型城市建设的社会基础。同时，持续推进城镇污水再生利用，提升再生水生产、输配能力，在116个城市开展再生水利用相关试点。2015年以来，深入推进海绵城市建设，在全国90个城市开展试点示范，实现雨水的自然积存、自然渗透、自然净化，提高雨水资源就地消纳、就地利用水平。

胡子健表示，下一步，住房城乡建设部将按职责指导各地抓好《节约用水条例》落实，进一步提升水资源利用效率，推动城市高质量发展。

(责编：王仁宏、高雷)

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