人民网北京3月28日电 （记者杨曦）28日，在市场监管总局召开的2024年第一季度例行新闻发布会上，市场监管总局新闻发言人、新闻宣传司司长于军表示，自2023年6月开始，市场监管总局联合国家发展改革委等相关部门组织开展了妨碍统一大市场和公平竞争的政策措施清理工作。在为期6个月的集中清理过程中，各地区、各部门按照工作要求，加快推进清理工作，取得了积极成效。

于军表示，总体来看，各地区、各部门共梳理涉及经营主体经济活动的各类政策措施690448件，清理存在妨碍全国统一大市场和公平竞争问题的政策措施4218件，有力破除了一批行政性垄断堵点，有效制止了地方保护和市场分割行为，同时，也完善了防范不当市场干预行为的长效机制，增强了各地维护市场公平竞争秩序的思想自觉和行动自觉，有力推动全国统一大市场建设。

市场监管总局竞争协调司司长周智高介绍，自“妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作”开展以来，市场监管总局加强统一指导、层层压实责任，推动清理工作顺利开展、取得实效，有力推动全国统一大市场建设，为各类经营主体营造公平竞争的市场环境。具体来看，主要取得以下几方面的成效：

一是有力破除一批行政性垄断堵点，促进国民经济循环更加畅通。从政策措施清理结果看，重点清理的四大类问题中，涉及妨碍市场准入和退出的1917件，占45.44%；涉及妨碍商品和要素自由流动的568件，占13.47%；涉及不当影响生产经营成本的1462件，占34.67%；涉及不当影响生产经营行为的121件，占2.87%；因文件到期废止等其他情况作出调整的150件。通过本次清理，一批经营主体反映强烈的限制企业迁移、设置进入壁垒、谋求自我小循环等行为得到纠治，促进国内市场高效畅通和规模拓展。

二是推动强化公平竞争审查制度落实，防治地方保护和市场分割更加有效。将政策措施清理和强化公平竞争审查制度实施紧密结合，在清理存量政策措施的同时，督促政策制定机关严格落实公平竞争审查制度，防止出现新的问题增量。2023年，全国市场监管部门会同审查政策措施9119件、发送整改建议书1155份，各地区、各部门修订或者废止违反公平竞争审查制度的政策措施1.76万件，有力规范行政行为，促进营造市场化法治化国际化一流营商环境。

三是加快完善公平竞争法规制度，防范不当市场干预行为的长效机制更加健全。本次清理出的政策措施涉及不同文件类型，其中规章、规范性文件和“一事一议”等具体政策措施占比分别为0.55%、50.55%和48.9%，隐性行为呈增多态势。各地区认真总结经验做法，针对问题多发易发领域先后出台25件相关地方性法规、规范性文件和工作规则，比如辽宁出台《辽宁省促进市场公平竞争条例》、重庆制定《重庆市公平竞争审查制度实施办法》等，不断增强公平竞争政策的针对性和有效性。

四是切实增强各方思想和行动自觉，建设全国统一大市场的工作合力更加凝聚。本次清理问题发现率0.61%，较2019年清理工作上升0.05个百分点；修订、废止的政策措施中，制定主体为国务院各部门的占0.38%，省级占6.02%，地市级占44.93%，区县级占48.67%。各级政府部门特别是市县级政府部门通过开展集中清理，进一步深化了对加快建设全国统一大市场重要性紧迫性的认识，明晰了工作要求，增强了工作主动，更加自觉做到全国一盘棋。

(责编：杨曦、高雷)

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