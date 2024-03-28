人民网北京3月28日电 （记者杨虞波罗）今日，2023年度“中国十大气象科技进展”公布，旨在及时反映我国气象科技领域前沿和最新进展，宣传气象科技成果，引领和鼓励气象科技创新，营造创新氛围。

中国气象局相关负责人介绍，入选2023年度“中国十大气象科技进展”的有：我国全球中期数值天气预报业务能力跨上新台阶；盘古气象大模型；我国首颗主动降水测量卫星成功发射，国内首次实现降水系统三维结构的星载探测；中国科学院地球系统模式CAS-ESM2.0开源发布；青藏高原多圈层地气相互作用立体综合观测研究平台的建立与应用；引领国际探空技术发展，实现北斗探空观测业务准入并推广应用；揭示全球典型气候区极端野火天气的反馈增强新机制；地球系统数值预报耦合器C-Coupler3建成；揭示北极海-冰-气系统次季节变率增强及其极端气候影响；构建综合数字智能系统，预估我国太阳能、风能发电潜力和发展途径。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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