王绍绍

博鳌亚洲论坛2024年年会“企业ESG信息披露新动向”分论坛。人民网 王绍绍摄

近日，博鳌亚洲论坛2024年会举行，今年年会的主题是“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”。在“企业ESG信息披露新动向”分论坛上，与会嘉宾聚焦企业ESG实践以及我国的创新举措展开热烈讨论。

多位与会嘉宾表示，企业ESG信息披露意义重大，既是各国面临的共同挑战，更是共同的责任，需要加强国际对话与交流，共同努力，为ESG走向更好的发展而共同奋斗。

企业ESG信息披露关乎企业长远发展和社会价值创造，在促进可持续发展方面意义深远。中国企业改革与发展研究会会长彭华岗在会上介绍，今年2月，沪深北交易所发布了《上市公司自律监管指引——可持续发展报告（试行）（征求意见稿）》，将企业的可持续发展和ESG理念融入新发展理念和高质量发展的框架之中。近日，《中国企业可持续发展报告指南CASS-SD 6.0》编修工作正式启动，进一步为可持续发展信息披露完善相关配套的基础设施。

近年来，我国持续推进企业ESG信息披露，在这个过程中，国内的各大央企扮演着重要角色。2022年，国务院国资委制定印发了《提高央企控股上市公司质量工作方案》，提出在2023年ESG信息披露全覆盖的目标。

据国资委数据，目前已有超过80%的央企控股上市公司进行了专项披露或相关披露。与此同时，约有1800多家上市公司进行了相关披露，但总体占比不高。

中国国务院国有资产监督管理委员会研究中心主任衣学东表示，我国企业ESG信息披露仍有很大的提升空间，总体上正在朝气蓬勃地向前发展。

“信息披露是企业的资产，同时也是企业的机会，它可以提升企业的价值与形象，同时，企业也可以通过符合全球的标准和监管更好地实现价值。”SK集团社会价值委员会委员长池东燮在论坛上说。

信息披露可以帮助企业塑造良好的形象，凝聚企业内部价值。中国交通建设集团副总经理陈重表示，信息披露作为社会责任感的体现，实际上是将企业所做的呈现给公众，这能够从另外一个方面综合地反映企业的内在体系和整体形象，达成企业内部体系的升华，将ESG体系转化为企业内部文化价值，是央企深入贯彻、践行人类命运共同体思想的生动体现。

德勤亚太可持续发展与气候变化税务主管合伙人李晓晨认为，就全球来看，ESG信息披露整体已经进入了加速发展的阶段。在全球化的背景下，不同的经济、文化、法律和企业文化，使得企业ESG信息披露面临诸多挑战。

在本届博鳌论坛上，评判标准、指标的不统一成为嘉宾讨论的一大重点，多位与会嘉宾都强调了建立统一的体系的重要性。

“不论是中国企业的全球化行动，还是全球化企业来到中国，都有适应当地情况、社会约束的过程。”衣学东表示，统一的市场、统一的规则是推进ESG发展的最好前提。

资本投资是企业ESG发展面临的一大问题，李晓晨指出，近年来，资本投资市场呈现出更加重视社会价值的积极态势。

价值平衡联盟首席运营官李埈硕表示：“可以以货币化的方式对企业的社会价值进行衡量，将ESG的问题和企业的商业活动整合起来，让投资者清楚地理解ESG的价值，更好地将ESG纳入到公司的业务当中。”

“ESG和高质量发展之间的关系不言自明，我们在全面履行职责的时候，既要关心经济责任，又要关心社会责任，为自身也为全社会可持续发展作贡献。”衣学东强调，无论从国际还是国内出发，根本任务都是先制定好标准，打牢基础。（刘子璇对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、高雷)

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