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金融监管总局：2024年普惠信贷总体目标是保量、稳价、优结构

2024年03月28日17:16 | 来源：人民网
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人民网北京3月28日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，金融监管总局近日印发了《关于做好2024年普惠信贷工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》指出，2024年普惠信贷工作，要立足于服务高质量发展的要求，牢牢把握金融工作的政治性和人民性，深化金融供给侧结构性改革，优化金融资源配置，形成与实体经济发展相适应的普惠信贷服务体系，更好满足小微企业、涉农经营主体及重点帮扶群体多样化的金融需求。

《通知》明确了2024年普惠信贷总体目标，即保量、稳价、优结构。保量，即保持普惠信贷支持力度，分领域提出小微企业、涉农主体、脱贫地区贷款增长目标。稳价，即稳定信贷服务价格，指导银行加强贷款定价管理，合理确定普惠型小微企业贷款、涉农贷款利率水平，推动综合融资成本稳中有降。优结构，即优化信贷结构。增强对小微企业法人服务能力，加大首贷、续贷投放，积极开发小额信用贷款产品，推广随借随还的循环贷模式；突出支持小微企业科技创新、专精特新和绿色低碳发展，强化对重点产业链供应链上下游、外贸、消费等领域小微企业信贷供给保障，加大对粮食重点领域、脱贫人口等群体信贷投入。

《通知》要求银行业金融机构完善体制机制，通过单列信贷计划、绩效考核倾斜、内部资金转移定价优惠等方式，保持普惠信贷业务资源投入力度。增强数字化经营能力，优化信贷审批模型，构建“信贷+”服务模式。不断拓宽农村抵质押物范围。保持农村基础金融服务全覆盖，推动农村基础金融服务提质升级。提高残疾人、老年人等特定群体享受金融服务的便利性。细化尽职免责标准、机制、流程，提高可操作性。

《通知》围绕信用信息共享、融资对接、经验总结及宣传明确了工作要求，督促强化协同联动，提升小微企业、涉农经营主体和重点帮扶群体的金融服务获得感。

(责编：罗知之、高雷)
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