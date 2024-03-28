人民网北京3月28日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，2023年末，我国银行业对外金融资产14901亿美元，对外负债13205亿美元，对外净资产1696亿美元，其中，人民币净负债2873亿美元，外币净资产4568亿美元。

在银行业对外金融资产中，分工具看，存贷款资产9351亿美元，债券资产3380亿美元，股权等其他资产2170亿美元，分别占银行业对外金融资产的63%、23%和15%。分币种看，人民币资产3443亿美元，美元资产8277亿美元，其他币种资产3181亿美元，分别占23%、56%和21%。从投向部门看，投向境外银行部门7549亿美元，占比51%；投向境外非银行部门7351亿美元，占比49%。

在银行业对外负债中，分工具看，存贷款负债7268亿美元，债券负债2598亿美元，股权等其他负债3339亿美元，分别占银行业对外负债的55%、20%和25%。分币种看，人民币负债6315亿美元，美元负债4179亿美元，其他币种负债2711亿美元，分别占比48%、32%和21%。从来源部门看，来自境外银行部门5726亿美元，占比43%；来自境外非银行部门7479亿美元，占比57%。

(责编：罗知之、高雷)

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