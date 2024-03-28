人民网记者 乔雪峰

博鳌亚洲论坛2024年年会“‘创新、绿色、数智、融合’引领高质量发展”分论坛。人民网记者 乔雪峰摄

在新一轮科技革命和产业变革背景下，加快创新驱动转型、绿色低碳转型、数字智慧转型、共享融合转型“四大转型”，对于打造新质生产力、推动产业高质量发展具有重要意义。

交通是经济的脉络和文明的纽带，联系千家万户，联系生产消费，人们的日常生活都离不开交通。交通运输部副部长李扬在博鳌亚洲论坛2024年年会“‘创新、绿色、数智、融合’引领高质量发展”分论坛上表示，改革开放以来，中国的交通运输业得到了长足发展，我国不仅建成了世界上最大的高速公路网、高速铁路网、邮政网，还建成了世界级的港口群。“无论是中国的路网规模和高铁的规模，都是世界第一，中国路、中国桥、中国高铁都已经成为了一张张亮丽的名片。”

中国工程院院士、浙江工业大学校长高翔表示，“双碳”政策的提出对能源科技提出了新的挑战和新的压力，在未来碳中和的愿景下，能源结构会发生巨大的变化，未来新能源的比例要达到80%，化石能源只占20%。“因此，用新技术来支撑未来能源转型、支撑交通转型、支撑产业转型，就需要科技创新。”

“工业化革命从能源科技创新开始，第二次能源革命又把能源变成了电气。”高翔表示，未来的能源不仅要高效、经济更要绿色，在创新的基础上发展绿色低碳转型，将成为社会和国家发展的大趋势。

博鳌亚洲论坛秘书长政策顾问扎法尔表示，从绿色领域来说，中国在能源和交通运输领域等方面的发展速度是人类没有过的，而且在快速发展的同时能够保证绿色和创新、高质量发展，更是值得全世界学习的。

“中国可持续航油产业的发展不仅能解决中国民航业碳减排的难题，并为全球航空业碳减排提供中国智慧和中国方案。此外，可持续航油产业由于原材料以废弃物、残余物为主，还可以大力推动循环经济的发展壮大。”国泰客运董事彭彧向记者表示。

彭彧还表示，我们深刻认识到自主发展可持续航油产业的重要性，将积极响应和支持国家战略层面发展航空燃油的号召和举措，并参与国际可持续航油相关标准的讨论和制定，通过自身优势助力可持续航油产业发展。

谈到融合发展，李扬指出，正是因为有铁路、公路、银行、邮政、海运等各行业的大融合，才能支撑我国这么庞大的出行需求和经济体量。

高翔则表示，从科学创新、技术创新到人才培养，融合都是不可缺失的，要促进多学科的交叉和融合，共同推动产业人才培养，推动高质量创新，最终推动产业发展。

“过去的工人吊装集装箱都是一个很辛苦的体力活，现在的工人可以坐在有空调的操作间，像游戏一样，面前是全数字化的操作屏。”李扬表示，这正是因为我国数智化的发展，对行业带来的巨大改变，对行业高质量发展的过程中发挥了巨大作用。

高翔指出，随着数字经济的发展，未来数字经济将会助推绿色低碳转型，能源和工业更应该跟数智结合起来。

经济发展，交通先行。交通运输是中国式现代化的开路先锋。在论坛上，李扬用两个“123”描绘了未来中国交通的发展场景，这两个“123”分别是全国123出行交通圈（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、主要城市3小时覆盖）和全球123快货物流圈（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）。

李扬表示，当前，我国交通运输行业正围绕绿色、数智、创新、融合这样的发展路径，加快建设交通强国，努力当好中国式现代化的开路先锋，让“人享其行、物畅其流”的美好愿景加快成为美好现实。

(责编：王仁宏、高雷)

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