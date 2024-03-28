人民网北京3月28日电 （记者杨曦）28日，在市场监管总局召开的2024年第一季度例行新闻发布会上，市场监管总局竞争协调司司长周智高表示，围绕自2023年6月开展的妨碍统一大市场和公平竞争的政策措施清理工作中发现的问题，市场监管总局深入开展原因分析，深化对有关问题的规律性认识，制定了针对性工作计划。下一步，将统筹集中清理和动态清理、问题整改与制度建设，助力构建新发展格局，推动高质量发展。

周智高介绍，将重点开展以下几方面的工作：

一是加快完善公平竞争审查法律法规和制度体系。积极配合有关部门加快立法进程，推动《公平竞争审查条例》尽快出台，提高公平竞争审查制度法律位阶和约束力。研究修订《公平竞争审查制度实施细则》，制定《公平竞争审查抽查工作规则》《公平竞争审查举报处理工作规则》《滥用行政权力排除、限制竞争执法行政建议工作规则》，不断强化刚性约束。组织对重点领域公平竞争审查制度实施情况开展第三方评估，研究细化公平竞争审查规则，为各级政策制定机关提供更有针对性的行为规范。

二是不断强化各地区各部门公平竞争审查责任落实。统筹运用“三书一函”等制度工具，确保政策措施应审尽审。建立健全政策措施抽查机制，从国家层面加大对妨碍统一市场和公平竞争的政策措施的监督抽查和督促整改力度，对发现的典型问题文件加大公开曝光力度。按照“谁制定、谁清理”原则，指导各地方、各部门持续开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施动态清理，坚决纠正“边清理、边出台”的问题。将全国统一大市场有关任务要求纳入专项督查内容，对各地区人民政府及所属部门开展公平竞争审查督查，推动各项工作要求落地落实。

三是部署开展整治地方保护、市场分割突出问题维护公平竞争市场秩序专项行动。围绕人民群众和经营主体反映突出的阻碍企业自主迁移、限制商品要素在地区间自由流动、设置市场准入隐性壁垒等突出问题，将突出整治重点，坚持问题导向，进一步加大监管执法力度，及时回应经营主体关切。同时，将加大案件的公开曝光力度，强化行政建议和执法约谈，大力纠治不当市场干预行为，为经营主体创造广阔发展空间和公平竞争舞台。

四是着力提升地方政府公平竞争意识和政策实施能力。推动将公平竞争审查制度落实情况纳入法治政府建设等考核评价体系，强化审查工作正向激励。积极推动各级党校（行政学院）将公平竞争政策和法律制度列为必修课程，办好中国公平竞争政策宣传周、公平竞争政策“进机关、进党校、进企业”等系列宣传活动，广泛凝聚全社会公平竞争共识。充分发挥国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室作用，加强信息共享，强化产业政策和竞争政策协同，凝聚公平竞争治理合力。

(责编：杨曦、高雷)

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