人民网北京3月28日电 （记者王仁宏）水是事关国计民生的基础性自然资源和战略性经济资源。今日，水利部副部长李良生在国务院政策例行吹风会上表示，近年来，水利部门与有关部门一道，深入实施国家节水行动，强化水资源刚性约束，建立健全节水制度政策，持续推进农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，用水效率大幅提升。

数据显示，相比2014年，2023年我国国内生产总值增长近一倍的情况下，用水总量总体稳定在6100亿立方米以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别下降41.7%、55.1%，农田灌溉水有效利用系数从0.530提升到0.576，非常规水利用量扩大到211亿立方米，用水效率和效益不断提高，全社会节水意识不断增强。

人多水少，水资源时空分布不均是我国的基本水情。李良生表示，虽然我国水资源总量居世界第6位，但人均水资源量仅为世界平均水平的35%，全国有近三分之二的城市不同程度缺水。

“应当看到，我国水资源短缺形势依然严峻，用水粗放、浪费的问题尚未根本解决，用水管理有待加强，节水措施有待完善，激励政策有待健全，监督力度仍需加强。”他说。

解决水资源短缺问题，节水是根本出路。李良生表示，《节约用水条例》（以下简称《条例》）已于近日正式公布，从制度机制建立、加强用水管理、完善节水措施、强化保障监督等方面做出相应规定。

李良生表示，下一步，水利部将组织好《条例》学习宣传，进一步完善配套规定，加强协同配合，强化用水监管，鼓励和支持节水产业发展，提升水资源节约集约利用水平，为推进中国式现代化提供有力的水安全保障。

(责编：王仁宏、高雷)

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