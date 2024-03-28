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水利部：全国60%以上县级行政区已达到节水型社会标准

2024年03月28日15:47 | 来源：人民网
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人民网北京3月28日电 （记者王仁宏）2019年，国家发展改革委、水利部联合印发《国家节水行动方案》（以下简称《方案》），对2022年全国用水总量、万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量等指标控制目标进行明确，并提出了2035年远景目标。今日，水利部副部长李良生在国务院政策例行吹风会上表示，《方案》印发以来，有关部门齐抓共管，扎实工作，各项目标任务取得显著成效。

控制目标全面完成。经过努力，2022年目标全面如期完成，节水政策法规、市场机制、标准体系进一步完善，技术支撑能力持续提升，节水产业不断壮大，节水型生产和生活方式逐步建立，取得了明显的经济、社会和生态效益。

重点行动扎实推进。用水总量和强度双控不断加强，建立覆盖80%以上用水量的国家用水定额体系，单位地区生产总值用水量纳入国家高质量发展综合绩效评价体系。农业节水增效加快推进，实施234处大型灌区、1172处中型灌区续建配套与现代化改造，建成182个节水型灌区。工业节水减排持续增强，全国规模以上工业用水重复利用率达到93%以上。城镇节水降损有效开展，全国城市公共供水管网漏损率下降到10%以内。全国60%以上县级行政区达到节水型社会标准，非常规水利用量达到211亿立方米。

体制机制改革持续深化。全面深化水价改革，实施农业水价综合改革的耕地面积达到9亿亩，完善城镇供水和水利工程供水价格形成机制。推动水资源税改革，在10个省份开展水资源税改革试点。推广合同节水管理，吸引社会资本投入节水。健全节水标准体系，节水国家标准达到300项。实行最严格水资源管理制度考核，将节水目标完成情况纳入对地方政府的政绩考核。

政策保障不断增强。水利部牵头20个部门建立节约用水工作部际协调机制，形成各部门节水合力。落实完善节水税收优惠政策，鼓励金融机构加大对节水项目的融资支持力度。发布公民节水行为规范，建成一批节水教育社会实践基地和节水科普场馆，着力提升公民节水素养。

李良生表示，下一步，水利部将联合有关部门深入落实节水优先方针，大力实施国家节水行动，建立健全节水制度政策，强化水资源刚性约束，着力发展节水产业和科技，全面推进各行业节水，加快建设节水型社会，持续提升水资源节约集约利用水平。

(责编：王仁宏、高雷)
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