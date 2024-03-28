人民网北京3月28日电 （记者王仁宏）3月20日，我国首部节约用水行政法规《节约用水条例》（以下简称《条例》）正式发布，将于今年5月1日起正式施行。今日，水利部政策法规司司长陈大勇在国务院政策例行吹风会上表示，法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施。下一步，水利部将全面履行节水管理职责，充分发挥节约用水工作部际协调机制作用，会同有关部门采取有力措施，确保《条例》落地见效、有效实施。

一是持续抓好宣传贯彻。将《条例》宣贯纳入水利“八五”普法工作，组织学习培训，提高广大干部职工贯彻实施《条例》的能力和水平。采取多种形式加大宣传力度，结合世界水日、中国水周等重要节点强化节水宣传。开展全国节水知识大赛、节水科普效能提升行动、“节水中国行”等主题活动，发挥好“节水大使”的作用，用群众喜闻乐见的方式宣传节水，引导社会公众参与节水，增强节水意识和技能，持续营造全社会节水护水的良好氛围。

二是加强配套制度建设。结合工作实际，全面梳理《条例》配套制度建设需求，协同相关部门有序推进水资源刚性约束、全国节水规划、用水定额、节水统计调查、发展节水产业、金融支持节水等配套制度建设，指导地方开展配套规章、规范性文件的制修订，推动相关配套制度逐步完善。

三是推动全社会节水。全面落实《条例》规定要求，以农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损为重点，持续推动全社会各行各业节水。强化水资源刚性约束，合理配置、统筹协调生活、生产和生态环境用水，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源，从取、供、用、排全过程、各环节加强水资源节约集约利用。

四是加强监督检查。依法加强对用水活动的监督检查，聚焦《条例》中的各类违法行为，加大执法力度，严格依法查处。公布典型案例，加强以案说法，发挥警示作用。加强执法能力建设，提升执法质量和效能。依托水利部12314监督举报服务平台等，发挥新闻媒体和公众作用，加强对浪费水资源行为的监督。

(责编：王仁宏、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经