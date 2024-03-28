3月28日，中国移动发布5G-A商用部署，公布首批100个5G-A网络商用城市名单，并宣布计划于年内扩展至全国超300个城市，建成5G-A商用网络。中国移动副总经理高同庆出席活动并致辞。

据介绍，5G-A（5G-Advanced的简称）是5G向6G发展的关键阶段，相较于5G，其具备更高速率、更大连接、更低时延等特点。通过引入通感一体、通算智一体、空天地一体等技术，同时扩展5G能力边界，将焕新数字生活，助力产业数智升级，主要体现为六个方面：一是速率更快，峰值速率最高可达5G的10倍；二是服务更好，客户可获得分层分级的重点业务保障，满足特定业务形态、特定客群需求的通信服务需求；三是产品更优，加速实时3D渲染、游戏内容加载、云端协同，极大提高5G新通话、云手机、云电脑等产品功能和体验；四是感知更准，通感一体推进通信网络从单一的数据传输向全面多维感知迈进，高效满足客户水、陆、空全场景感知业务需求；五是连接更广，融合新型无源物联组网技术，实现从单点通信向“超大距离、超大规模无源物联”转变，满足客户现代化资产高效管理需求；六是控制更稳，通过确定性网络保障关键数据传输的高可靠性和低时延，满足客户对精准操控、协同作业等场景的极致网络需求。

中国移动一直致力于引领推动移动通信技术的发展，加快5G-A技术迭代创新，牵头完成60项5G-A国际标准制定，在业界开展5G-A新技术试验，年内在超过300个城市启动5G-A商用网络部署。加速5G-A终端普及，年内计划推动产业链推出超20款5G-A终端，发展5G-A终端用户超2000万，并向用户提供更高速率、分层分级的保障体验，满足特定业务形态、特定客群需求的通信服务需求，提供多量纲计费模式。

据了解，在各地中国移动5G-A示范营业厅，用户能沉浸式体验5G-A带来的极致体验，中国移动将从网络、资费、终端、产品、渠道等多方面给予客户服务支持与网络保障。目前，移动5G-A体验名额共1万个，客户可通过中国移动APP免费申请办理5G-A商用礼包，加入5G-A新体验，获得每月100G流量共12个月、云手机专业版会员6个月、趣味通话6个月和来电字幕6个月。

高同庆表示，5G正加速向5G-A演进，中国移动将持续发挥科技强国、网络强国、数字中国主力军的作用，当好国内运营商5G-A发展领头羊。为进一步加速建设新型信息基础设施，加速构建新型信息服务体系，释放5G无限可能。高同庆提出三点倡议：一是联合做好5G-A技术创新，占领技术“制高点”；二是共同推进5G-A产业链成熟，擂响协同“作战鼓”；三是通力创新5G-A商用新模式，按下发展“加速键”。

为促进5G-A产业生态发展，中国移动联合多家产业合作伙伴成立了5G-A创新产业联盟和裸眼3D产业联盟，目前已发布了各类裸眼3D终端产品，以及内容应用、技术平台和生态能力等方面的多项成果，未来将持续探索5G-A新应用、新业务。

据悉，中国移动5G-A行业应用已在多地深度服务生产生活。在浙江，5G-A通感一体运用于钱塘江水域巡检执法，通过多目标船只轨迹感知、禁航区电子围栏实时告警、能见度低环境下船只感知等应用，保证船只在夜晚、大雾、雨雪等天气安全航行。在广东，中国移动携手丰翼，基于通感一体，精准识别无人机位置、速度和轨迹，创新低空物流新服务，赋能快递、医疗物资配送等场景效率提升。在江苏，5G-A无源物联赋能海澜之家门店实现智能定位、展陈规划、兴趣分析等智慧运营，打造数字化服饰零售管理新标杆。在湖北，中国移动为美的工厂提供的5G确定性网络行业解决方案，显著提升端到端5G网络服务能力，实现机器人和AGV（自动导引车）无线稳定协同作业，有效降低运维成本、提高生产效率。

附：首批100个5G-A网络商用城市

北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、杭州、苏州、东莞、成都、宁波、金华、郑州、温州、南京、无锡、昆明、西安、青岛、长沙、佛山、南通、武汉、济南、福州、徐州、台州、泉州、嘉兴、临沂、惠州、常州、合肥、沈阳、南宁、贵阳、哈尔滨、南昌、厦门、大连、石家庄、太原、乌鲁木齐、海口、长春、兰州、呼和浩特、银川、西宁、拉萨、绍兴、湛江、潍坊、盐城、中山、赣州、汕头、保定、南阳、江门、宿迁、遵义市、洛阳、济宁、周口、菏泽、湖州、曲靖、泰州、烟台、茂名、廊坊、揭阳、上饶、红河、毕节、珠海、阜阳、昭通、扬州、连云港、商丘、淮安、宜春、新乡、信阳、漳州、梅州、驻马店、清远、唐山、肇庆、邯郸、镇江、文山、聊城、桂林、九江、襄阳、吉安

(责编：曹淼、李源)

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