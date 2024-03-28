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日本登月探测器成功度过第二个月夜

2024年03月28日18:16 | 来源：新华网
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　　新华社东京3月28日电（记者钱铮）日本宇宙航空研究开发机构28日说，他们27日晚收到了小型登月探测器SLIM的回复，确认探测器已成功在月表度过第二个夜晚。

　　SLIM项目团队介绍，月球上的夜晚按地球的昼夜计算长达两周时间，在此期间，月球表面的温度跌至约零下170摄氏度。探测器在如此寒冷的环境中，所携带的很多电子设备会受影响。

　　团队28日在社交媒体平台X上更新信息说，从获取的探测器数据来看，一部分温度传感器和未使用的电池组电池开始出现故障，不过经过第一个月夜后保留下来的主要功能在第二个月夜后仍能维持。

　　项目团队说，由于太阳照射的原因，目前探测器设备的温度很高，因此只让探测器在短时间内用导航相机拍摄了一些普通的风景照片，希望未来能拍到一些（有价值的）东西。

　　SLIM探测器于东京时间1月20日零时20分（北京时间1月19日23时20分）在月表成功实现误差100米以内的精准着陆，但探测器着陆时太阳能电池板未朝向太阳的方向，为防止过度放电导致探测器永久损伤，项目团队很快就通过地面指令关闭了探测器电源。

　　由于太阳光照射月表的方向不断变化，有可能照射到探测器的太阳能电池板，并使电池恢复发电。项目团队1月29日说，探测器于28日晚与地面建立通信，已重新开始工作，工作人员认为当时电池已恢复发电。

　　随着月球上日落，探测器于1月31日再次进入休眠状态。2月25日，探测器和地面短暂恢复通信，这意味着它成功在月表度过了第一个夜晚。3月1日，月球再次迎来日落，SLIM也再次休眠，开始挑战第二次在月球过夜。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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