人民网记者 王仁宏

建筑领域是我国能源消耗和碳排放的主要领域之一。为促进经济社会发展全面绿色转型，加快推动建筑领域节能降碳，近日，国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部发布的《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》（以下简称《工作方案》），从城市和农村、既有和新建建筑用能等维度，明确了12项建筑领域节能降碳重点任务。

中国建筑节能协会秘书长吴景山在接受人民财经专访时表示，需以节能降碳任务和目标为导向，技术为引领，在法规标准、建筑用能转型、政策资金支持、人才队伍建设等方面重点发力，在统筹协调中加力推进建筑领域绿色发展，深入推进建筑领域节能降碳。

压实责任推进建筑领域节能降碳

建筑业是我国经济发展的重要支柱产业，推动建筑节能降碳是促进经济社会发展全面绿色转型的重要动能。

吴景山表示，近年来，随着建筑节能工作持续推进，我国建筑能效水平逐步提升，建筑单位建筑面积碳排放总体呈现下降趋势。

从标准建设来看，当前，我国建筑节能标准覆盖范围已从北方严寒和寒冷采暖地区拓展至全气候区，节能标准已从过去的30%提升到65%以上，其中严寒寒冷地区和其他气候区的居住建筑平均节能率分别达到75%和65%，全国公共建筑平均节能率达到72%，同时超低能耗建筑、近零能耗建筑、零能耗建筑以及产能建筑的标准体系已经构建完成。

2022年，住房城乡建设部和国家发展改革委面向各级城乡建设和发展改革主管部门，印发了《城乡建设领域碳达峰实施方案》。而本次《工作方案》则是由国务院办公厅转发至各地政府，及国务院相关部委机构。

“此举正是为了明确建筑领域节能降碳工作的目标任务，进一步压实各方责任，统筹协调和政策资金支持力度，以更大的政策合力推动建筑领域节能降碳。” 吴景山说。

技术引领推动建筑领域绿色发展

目前，我国建筑领域已进入存量优化和增量控制阶段。着眼存量和新建两方面，《工作方案》围绕新建超低能耗和既有建筑改造分别提出了2025年、2027年发展目标，并从建筑运行节能降碳管理、供热计量、推动农村建筑绿色低碳发展等方面做出系统部署。

在吴景山看来，在推动城镇和农村建筑节能降碳上，《工作方案》重点突出了以技术推动建筑“绿色化”的引领作用。“开展建筑领域节能降碳工作将有助于推动新材料、新技术、新产品的研发与应用，带动相关产业链的发展，促进社会经济绿色低碳转型和高质量发展。”

他表示，目前，部分农村地区正结合不同气候区特点，结合农民意愿，一村一策推动绿色低碳农房建设，推动外墙、门窗、屋面、地面的菜单式微改造。部分农村地区积极推广被动式太阳能房等适宜技术，利用农房屋顶、院落空地和具备条件的易地搬迁安置房屋顶发展太阳能供热，推广应用生物质能等解决建筑采暖、生活热水、炊事等用能需求，加快推进绿色低碳农房建设，提高农房能效水平。

持续发力为建筑领域提供绿色动能

节能减排是一项长期性、系统性任务，需持续深耕、久久为功。随着城镇发展和人民生活水平提高，我国建筑能耗在全国能源消费总量还将刚性增长。

对此，吴景山建议，推动加快修订节约能源法、民用建筑节能条例等法律法规。有序制定修订一批建筑节能标准，逐步建筑节能标准提高到超低能耗水平。建立完善建筑碳排放核算标准体系，编制建筑行业、建筑企业以及建筑全生命期碳排放核算标准，统一核算口径。

各地区要结合实际统筹规划可再生能源建筑应用，确定工作推进时间表、路线图、施工图。加大中央资金对建筑节能降碳改造的支持力度。落实支持建筑节能、鼓励资源综合利用的税收优惠政策。鼓励银行保险机构完善绿色金融等产品和服务支持相关产业发展。

在加大技术研发推广方面，要支持超低能耗、近零能耗、低碳、零碳等建筑新一代技术研发和应用，定期征集发布一批建筑领域先进适用节能降碳技术应用典型案例。

此外，加强建筑业绿色低碳培训，促进产业工人的专业化转型。通过广泛开展节能降碳宣传教育，引导全社会自觉践行简约适度、绿色低碳生活方式，为实现“双碳”目标发挥中国建筑行业力量。

(责编：王仁宏、高雷)

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