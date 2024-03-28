人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

白德利：坚持在中国的长期发展和投资

2024年03月28日17:01 | 来源：人民网
小字号

人民网博鳌3月28日电 （记者许维娜）一年一度的“博鳌时间”再次开启，以“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”为主题的博鳌亚洲论坛2024年年会26日拉开序幕。

来到2024年之春，今年年会议题设置呼应各方关切，设立“世界经济”“科技创新”“社会发展”“国际合作”四大板块数十个议题，从不同领域深入分析当前亚洲与世界面临的挑战与机遇。会议期间，不少跨国公司高管表示，看好中国的广阔市场，对企业未来在中国的发展充满期待。

“我们始终认为中国市场的机遇大于挑战，坚持在中国的长期发展和投资，除在优势业务领域不断加大投资，还积极拓展新的投资领域。”香港太古集团主席白德利在博鳌亚洲论坛2024年年会期间接受人民网记者采访时表示，企业深耕中国市场的决心坚定不移。

“中国和亚洲市场对外资企业具有战略意义，长期机遇和创新示范是其两大突出特点。”白德利表示，中国市场的机遇大于挑战，长期向好的基本面、超大的市场规模、不断释放的内需等都能够为企业带来巨大的发展空间。其次，企业在中国市场的经验与积累，对于全球其他地区拓展和发展业务也能够起到创新示范作用。

广阔的中国市场，持续为跨国公司提供新的商机。

在亚洲市场的激烈竞争中，企业应该如何保持并提升自身的竞争优势？白德利认为，中国是亚洲和世界发展的重要动力，结合中国市场的发展经验，外资企业要保持并提升自己的优势，有三个关键方面：一是要更好融入中国发展大局；二是要牢牢把握产业趋势；三是要积极满足消费新需求。

博鳌亚洲论坛是外界感知中国发展信号的一个重要窗口。

“博鳌亚洲论坛一直是为亚洲和世界发展汇聚正能量的重要平台。”白德利还表示，期待通过在论坛上的充分交流，各方能够就如何共迎挑战、共担责任、共拓机遇达成更多共识，并为全球发展注入更多正能量。

另有与会嘉宾表示，中国在亚洲和全球经济发展中都发挥着重要作用，其良好的营商环境正吸引着全球越来越多的企业和投资者。正如《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》中提到的，中国将继续成为全球经济增长的主要贡献者，超大市场规模将给世界带来巨大红利。

(责编：王仁宏、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
科技创新推动绿色转型 引领交通运输行业高质量发展
　　博鳌亚洲论坛2024年年会“‘创新、绿色、数智、融合’引领高质量发展”分论坛。人民网记者 乔雪峰摄 在新一轮科技革命和产业变革背景下，加快创新驱动转型、绿色低碳转型、数字智慧转型、共享融合转型“四大转型”，对于打造新质生产力、推动产业高质量发展具有重要意义。…
金融监管总局：2024年普惠信贷总体目标是保量、稳价、优结构
　　人民网北京3月28日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，金融监管总局近日印发了《关于做好2024年普惠信贷工作的通知》（以下简称《通知》）。 《通知》指出，2024年普惠信贷工作，要立足于服务高质量发展的要求，牢牢把握金融工作的政治性和人民性，深化金融供给侧结构性改革，优化金融资源配置，形成与实体经济发展相适应的普惠信贷服务体系，更好满足小微企业、涉农经营主体及重点帮扶群体多样化的金融需求。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部