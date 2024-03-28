人民网博鳌3月28日电 （记者许维娜）一年一度的“博鳌时间”再次开启，以“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”为主题的博鳌亚洲论坛2024年年会26日拉开序幕。

来到2024年之春，今年年会议题设置呼应各方关切，设立“世界经济”“科技创新”“社会发展”“国际合作”四大板块数十个议题，从不同领域深入分析当前亚洲与世界面临的挑战与机遇。会议期间，不少跨国公司高管表示，看好中国的广阔市场，对企业未来在中国的发展充满期待。

“我们始终认为中国市场的机遇大于挑战，坚持在中国的长期发展和投资，除在优势业务领域不断加大投资，还积极拓展新的投资领域。”香港太古集团主席白德利在博鳌亚洲论坛2024年年会期间接受人民网记者采访时表示，企业深耕中国市场的决心坚定不移。

“中国和亚洲市场对外资企业具有战略意义，长期机遇和创新示范是其两大突出特点。”白德利表示，中国市场的机遇大于挑战，长期向好的基本面、超大的市场规模、不断释放的内需等都能够为企业带来巨大的发展空间。其次，企业在中国市场的经验与积累，对于全球其他地区拓展和发展业务也能够起到创新示范作用。

广阔的中国市场，持续为跨国公司提供新的商机。

在亚洲市场的激烈竞争中，企业应该如何保持并提升自身的竞争优势？白德利认为，中国是亚洲和世界发展的重要动力，结合中国市场的发展经验，外资企业要保持并提升自己的优势，有三个关键方面：一是要更好融入中国发展大局；二是要牢牢把握产业趋势；三是要积极满足消费新需求。

博鳌亚洲论坛是外界感知中国发展信号的一个重要窗口。

“博鳌亚洲论坛一直是为亚洲和世界发展汇聚正能量的重要平台。”白德利还表示，期待通过在论坛上的充分交流，各方能够就如何共迎挑战、共担责任、共拓机遇达成更多共识，并为全球发展注入更多正能量。

另有与会嘉宾表示，中国在亚洲和全球经济发展中都发挥着重要作用，其良好的营商环境正吸引着全球越来越多的企业和投资者。正如《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》中提到的，中国将继续成为全球经济增长的主要贡献者，超大市场规模将给世界带来巨大红利。

(责编：王仁宏、高雷)

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