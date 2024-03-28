人民网北京3月28日电 （记者栗翘楚）近日，交个朋友控股有限公司公布2023年度业绩公告。公告显示，2023年，交个朋友控股完成了抖音、淘宝、京东“多平台布局”，并打造标准化、可复制的“矩阵化直播间运营”模式。公司拥有直播间数量超过30个，更专业、垂直的矩阵化直播间，更好地满足了消费者多元化需求。同时，交个朋友还逐步打造了“朋友云”平台，利用大数据和人工智能等技术，实现直播电商全链路流程数据化和智能化。

交个朋友控股方面表示，将继续加大在供应链深度、数据化、“朋友云”、人才培养等维度的投入，利用“科技+人才”赋能直播间，以提高决策准确度、运营效率、客群黏性等多方面能力。交个朋友控股还将继续跨平台拓展，推动标准化运营，复制优质矩阵直播间模式，实现矩阵直播间可持续、规模化发展。

业绩公告显示，交个朋友控股2023财年营收为约10.7亿元，同比增长约152.4%；经调整后净利润约1.8亿元，同比增长约601.3%。其中新媒体服务板块呈强势增长，完成商品交易额(“GMV”)超过人民币120亿元。

(责编：王仁宏、高雷)

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