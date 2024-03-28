我国力争2030年通用航空装备形成万亿级市场规模
2024年03月28日19:13 | 来源：新华网
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新华社北京3月28日电（记者王悦阳、张辛欣）工业和信息化部等四部门近日发文提出，到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。
这是记者28日从工业和信息化部获悉的。
工业和信息化部等四部门联合印发的《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》提出了到2027年和2030年的一系列建设目标，并从增强产业技术创新能力、提升产业链供应链竞争力、深化重点领域示范应用、推动基础支撑体系建设、构建高效融合产业生态等五方面提出了20项具体任务。
方案提出将结合航空应急救援、传统作业、物流配送等领域装备需求，加快推进统标统型，发展模块化和标准化任务系统，提升产品互换性和市场兼容性。此外，还将在长三角、粤港澳、成渝、江西等地打造一批先进制造业集群，建设从技术开发、产品研制、示范验证到应用推广的一体化创新发展产业生态。
工业和信息化部相关负责人表示，通用航空产业是低空经济的主体，将以应用场景创新和大规模示范应用为牵引，加快通用航空技术和装备迭代升级，建设现代化通用航空先进制造业集群，打造中国特色通用航空产业发展新模式，为培育低空经济新增长极提供有力支撑。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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