新华社三亚3月28日电（记者赵颖全、陈凯姿）记者从中国科学院深海科学与工程研究所获悉，3月28日，“探索一号”科考船搭载“奋斗者”号全海深载人潜水器返回海南三亚。此次科考历时50天，顺利完成中国-印度尼西亚爪哇海沟联合深潜任务。

据介绍，该次任务由中国科学院深海科学与工程研究所牵头组织实施，在爪哇海沟开展大范围、系统性载人深潜科考，尚属国际首次。其间，“奋斗者”号全海深载人潜水器完成22个潜次，其中14次下潜超过6000米水深，6个潜次由中国与印尼双方的科考队员共同完成。

通过深潜，科考队员在爪哇海沟获得一批稀有大型底栖生物、岩石和沉积物等样品，并拍摄了高清视频和照片。其中，采集到大型底栖生物200余个，包含多个深渊新物种。此外，科考队员还发现了全新岩栖动物区系、海沟底部富铁沉积物，以及2处活跃的低温热液区，为深入理解爪哇海沟特殊地质构造活动、生物多样性、地质生命协同演化等提供了支撑。

据悉，此次爪哇海沟联合深潜科考，也是由中国科学院深海科学与工程研究所发起的“全球深渊深潜探索计划”的重要组成部分，将进一步加深对全球深渊地质生命过程与地球系统演化的认识。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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