人民网北京3月28日电 (欧阳易佳) 这是一场社交新零售的“抢滩战”，围绕着“人、货、场”，在认知升级和技术应用的大趋势下，一场“价值向上”的改变正在零售行业悄然发生。

在日前举办的“完美说2024年度演讲”上，多位嘉宾表示，随着社交媒体的兴起和移动互联网的普及，社交新零售模式正成为商业领域的热门话题。经营主体可以灵活应用社交新零售模式，提升品牌影响力，增加销售转化率，增强与消费者的关系，提升市场竞争力。

社交新零售，是一种通过社交媒体平台来促进商品销售的营销模式。它将线上线下的购物体验融合在一起，通过社交媒体提供个性化推荐、互动娱乐等功能，打造与传统购物模式截然不同的购物体验。

“整个零售演进史的本质，是以消费者为中心的需求形态，直面消费者。”一财商学院院长黄磊表示，为了应对模糊性、不确定性，新零售渠道体系建设的思路是紧紧围绕消费者。在供给侧构建人性化、个性化渠道，需求侧以消费者为中心，时刻把握消费者情绪状态。

他认为，当前消费者选择商品的难度越来越低，但选择的复杂度越来越高。相对于“性价比”，消费者还注重“心价比”，这是内心对品牌预期和所提供的服务，相对于价格而言是不是划算。

有业界人士表示，在零售业态中，互联网公司的优势是支付、流量和资本，零售商的优势是空间、运营和用户，制造商优势则集中在产品和用户上。当前，随着新业态、新技术、新消费理念的赋能，特别是社交新零售的兴起，三者的身份标签逐渐淡化，身份迭代和业务交叉的情况时有发生。

有参会嘉宾表示，要以大数据支撑场景洞察，提升以体验设计为基础构架的新信用关系和新效率体系。从知道、懂得、理解消费者，变为识别、预测、预判消费潮流。

社交新零售成长的土壤，是企业的品牌培育。“每一名员工都是生力军，每一位伙伴都是践行者，每一次创新和提升都在为品牌做加法。”完美（中国）有限公司董事长古润金表示，要以科技创新为引领，提升价值创造力；以提升品牌价值，打造发展支撑力；以赋能个人价值，创造集体力量。当前，公司正以“数智完美”赋能产业升级，推动企业从自动化生产逐步向“智能化 + 数字化”发展，适应社交新零售的发展趋势。

(责编：王仁宏、高雷)

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