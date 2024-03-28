人民网博鳌3月28日电 （王绍绍）“亚洲地区仍然是全球经济重要的增长引擎，在经济一体化、新兴市场领域有着更大的经济分量。” 国际货币基金组织第一副总裁吉塔·戈皮纳特在2024年博鳌亚洲论坛“世界经济展望”分论坛上表示。

“世界经济的韧性有目共睹。”吉塔·戈皮纳特预测，2024年亚洲经济增速有望在2023年4.3%的基础上小幅提升，达到4.5%左右。总体而言，2024年亚洲经济仍将维持较高增速，是全球经济增长的亮点。

吉塔·戈皮纳特指出，重新关注货币政策将是全球经济发展的重点。“国家是应对气候变化的重要角色。要实现气候转型和可持续发展目标，可靠的货币政策非常重要，要确保货币政策与财政政策的合理组合。”

吉塔·戈皮纳特强调，要促进中期增长，减少程序上的复杂程序，利用人工智能等技术提高生产力，促进新兴市场发展，提升中期增长的预期前景。

此外，吉塔·戈皮纳特还提到，面对人工智能技术风险等挑战，必须达成共识、扩大合作。“只有团结一致，才能共同应对挑战、承担责任，打造一个更加繁荣的未来。”

(责编：王仁宏、高雷)

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