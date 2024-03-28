人民网博鳌3月28日电 （王绍绍）“新质生产力中的‘新质’包括两种创新方式，即新兴的经济利用人才、市场、产业配套优势的创新，以及传统产业利用追赶优势的创新。”北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫在2024年博鳌亚洲论坛“世界经济展望”分论坛上表示。

在林毅夫看来，我国在未来产业发展领域有着三大优势，分别是人才优势、规模庞大的市场优势以及软硬件产业配套优势。在此基础上进行技术创新、产业升级，才能提升生产力发展水平。

林毅夫表示，当前世界经济发展的重点不仅仅在于经济增长本身，更在于贸易的增长速度。世界经济相当有韧性，各大经济体之间相互影响，命脉相连。就我国而言，要做好积极的财政政策和适度灵活的货币政策，稳定市场主体信心。

林毅夫还强调，“企业出海”是经济发展过程中的必然现象。随着我国人均收入水平的提高，劳动密集型产业将会迎来“出海”，海外经营将会是这一发展阶段的趋势。

(责编：王仁宏、高雷)

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