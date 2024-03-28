人民网博鳌3月28日电 （王绍绍）“稳定和巩固信心仍是当下市场的首要任务，要确保市场公平稳定，从‘以融资者为本的市场’转变为‘以投资者为本的市场’。”中国人民大学国家金融研究院院长、中国资本市场研究院院长吴晓求在2024年博鳌亚洲论坛“世界经济展望”分论坛上表示。

在吴晓求看来，要想从融资市场转向投资市场，关键是要提高上市公司质量。要从准入机制、检测机制和退出机制三个方面着眼，让真正有成长性的、符合上市标准的企业成为我国上市公司的主体，让上市公司为社会创造相应财富，实现上市公司数量和体量上的动态平衡。

吴晓求表示，要坚守符合现代市场经济原则的框架体系，让市场的主体有预期、有方向。“要对市场的主体有深刻的理解，因为相信规则的力量就是相信市场的力量。”

此外，吴晓求还强调，经济增长的评判标准不仅仅是增长速度，更重要的是经济增长给社会成员带来的福利水平提升和存量财富效应。当前最重要的是完善相关规章设计，保障市场的公平秩序，为投资者、消费者等市场的主体巩固信心。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、高雷)

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