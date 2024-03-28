人民网记者 黄钰

气候变化给人类可持续发展带来挑战。从《巴黎协定》到《格拉斯哥气候公约》，再到去年的“阿联酋共识”，国际社会持续致力于应对气候变化。进入“博鳌时间”，这一挑战又有哪些新形势、哪些新思路？在3月27日举行的“加快应对气候变化行动”分论坛上，与会嘉宾从合作、技术、资金等方面展开了讨论。

博鳌亚洲论坛2024年年会“加快应对气候变化行动”分论坛。人民网记者 黄钰摄

“每个人都要参与进来”

“哪个国家都不应该犹豫了，每个人都要参与进来。”中国气候变化事务特使刘振民呼吁。与会嘉宾首先对应对气候变化的紧迫性达成共识。

“时间已经很紧迫了。”联合国开发计划署可持续发展目标影响力指导委员会委员、中企会企业家俱乐部主席马蔚华表示，全球变暖对人类生存环境造成的伤害是显而易见的。

红十字会与红新月会国际联合会副秘书长哈维尔·卡斯特拉诺认为，气候变化产生的影响会带来极端贫困，触发城乡差异和国与国之间的差异，而遭受重创的恰恰是低收入国家。

世界气象组织近日发布的《2023年全球气候状况报告》显示，2023年是有记录以来最暖的一年，近十年也是有记录以来最暖的十年。热浪、洪水、干旱、野火和迅速增强的热带气旋造成的痛苦和混乱，使数百万人的日常生活陷入困境，并造成了数十亿美元的经济损失。

刘振民表示，实现全球碳中和，不仅是政府、企业的责任，同时也是每个人的义务。“我们要把全社会每个公民都调动起来，每个公民都要接受节约资源的意识和低碳的生活轨迹，实现生产方式、生活方式的改变。”

“‘双碳’是一场科技变革”

国际社会应如何加快行动，以实现《巴黎协定》设定的全球温控目标？

在刘振民看来，除全民参与外，还应从在全球范围内大规模增加可再生能源、努力实现保留下的化石能源清洁利用、继续保护好生态环境三方面发力。

“清洁能源的发展是根本方向。”天合光能股份有限公司董事长高纪凡认为，应对气候变化，要牢抓能源转型。他表示，在这方面，中国的发展是非常迅速的。

根据国家能源局2023年底数据，可再生能源已成为我国保障电力供应的新力量，装机达14.5亿千瓦，占全国发电总装机超过50%，历史性超过火电装机。

亚洲方面，博鳌亚洲论坛2024年年会发布的《可持续发展的亚洲与世界2024 年度报告》显示，从中长期看，各国出于应对气候变化、防治环境污染等承诺将逐步放缓或限制煤电增长。未来油电将逐步退出电力领域，被气电、可再生能源发电替代。

“在本世纪中叶实现碳中和，我们的技术还差一步。”刘振民认为，“比如氢能技术。很多国家都搞氢能，氢能技术是不成熟的，成本还很高，安全性问题还没有解决，也许还有新技术需要开发”。

“‘双碳’是一场科技变革。”马蔚华表示，在企业层面利用新技术减碳可以降低成本，“这样看来，充分利用技术，特别是数字经济、人工智能，可以达到绿色发展、绿色信贷的一致性”。

“最大的挑战是资金缺口太大”

“现在最大的挑战是资金缺口太大。”马蔚华表示，主要原因是驱动力不强，金融机构或者企业没有气候投融资的强大推动力，“现在债务性的工具比较多，但缺少统一的标准，缺少强制性的具体推动，缺少披露的公正评价，内生动力不足”。

“我想重点讲小企业，减碳目标实现，必须解决它们的内生动力问题。”马蔚华建议，可以将企业融资成本与碳排放情况挂钩，银行根据碳排放提供相应的贷款利率，“这需要授权中介机构根据企业的能源使用情况，输入一个碳排放模型，很快给出碳排放的综合评定”。

Fortescue Metals首席执行官狄诺认为，要把成本、资本和行动结合起来，“现在没有全球统一标准，我们必须要有这样的标准，比如碳定价、碳税等等”。阿斯利康全球首席执行官苏博科也表示，保证资金有所回报，需要在全球统一标准上有个碳定价。

在刘振民看来，下一步要考虑到企业在国际市场的融资，更要重视帮助发展中国家的融资。他在回答人民网记者提问时表示，应对气候变化要借助市场行为，但仅靠市场行为无法实现，“首先是各国的国际责任、国际义务，各国要履行自己的义务，指导企业和国民来实现这个任务”。

(责编：王仁宏、高雷)

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