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快递服务现代农业加速发展

小快递激发乡村大市场（大数据观察）

本报记者 韩 鑫
2024年03月29日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：国家邮政局
　　制图：蔡华伟

　　核心阅读

　　快递进村不断深入，农村寄递物流体系加快建设。如今，我国每天约4亿件快递包裹被揽收，其中1亿多件在农村地区流动。去年，全国农村网络零售额达2.5万亿元，同比大幅增长。邮政快递业服务现代农业加速发展，为激发乡村消费动能提供有力支撑。

 

　　快递进村，特产出村，事关亿万农民的切身利益，也是畅通城乡经济循环的重要一环。不断提升的寄递效能，成为激发乡村消费动能的有力支撑。

　　数据显示，去年全国农村网络零售额达2.5万亿元，同比增长12.9%，比2014年增长近13倍；全国农产品网络零售额达5870.3亿元，同比增长12.5%。

　　当前，邮政快递业服务现代农业取得哪些成效？如何更好助力农产品出村进城、促进乡村全面振兴？3月28日，国家邮政局举行专题发布会，介绍相关情况，回应社会关切。

　　辐射地域更广  覆盖品种更多

　　新一批邮政快递业服务现代农业品牌项目落地

　　筛果、打包、出库、装车……陕西延安宝塔区柳林镇孔家沟村一派繁忙景象，一箱箱新鲜饱满的苹果在转运中心迅速流转，从田间地头发往全国各地。

　　“昨天在树上，今天在路上，明天就能到消费者手上。”谈到发货速度，种植户石海军赞不绝口。去年9月，中通快递陕西延安转运中心正式启用，不仅将农产品寄递时效提升了15个小时左右，还大幅降低了物流成本。今年以来，通过中通快递发往各地的延安苹果已超200万票。

　　小苹果走向大市场，是快递服务现代农业的生动缩影。“随着农村寄递物流体系建设深入推进，作为农产品上行的重要渠道，邮政快递业在降低农产品流通成本、提升农产品流通效率等方面发挥着越来越重要的作用。”国家邮政局新闻发言人、市场监管司司长林虎表示。

　　作为快递服务现代农业的重要抓手，近年来，国家邮政局持续整合资源、优化体系、丰富内涵，推动形成一批邮政快递业服务现代农业品牌项目。

　　“经认真比选，最终确定143个年业务量超千万件的市级项目为‘金牌项目’，17个年业务量超200万件的县级项目为‘典型项目’。”林虎介绍，2023年邮政快递业服务现代农业品牌项目呈现出不少新特点。

　　一方面，辐射地域更广、业务规模更大。“金牌项目涉及22个省份共91个市州，共产生快递业务量34.06亿件、业务收入163.76亿元。”林虎说，其中9个项目年业务量超过5000万件，另有35个项目年业务量超过2000万件。

　　以中通快递为例，2023年，全网年发货量超500万件的快递服务现代农业项目达24个，涵盖福建茶叶、东北大米、陕西苹果、四川柑橘、山东大蒜等众多农产品；承运的农村包裹超109亿件，其中农村上行件同比增幅超33%。

　　另一方面，覆盖品种更多、服务模式更优。梳理金牌项目可以发现，流动在农村快递这张大网上的农产品品类越来越多，既有脐橙、芒果等果品，海鸭蛋、牛肉干等畜牧业产品，又有莲藕等蔬菜，枸杞等药材及制品，鲜花、多肉等观赏植物，还不乏大米、玉米、红薯等粮食及副产品。

　　日益丰富的农产品类型，要求更加“快、稳、准”的寄递服务。

　　才下山头，就上舌尖。浙江湖州安吉县溪龙乡，安吉白茶主产区，上午春茶炒制完成，下午便揽收发车，实现“次晨达”。为了提高春茶发运效率，菜鸟速递专门组建服务团队，将揽收点设在茶山，保证随时揽收，实现春茶高效流转。

　　加大农产品仓储和冷链投入、构建生鲜产品线上销售平台……今年以来，快递企业主动适应农产品“品多、质鲜、量大”特点，对包裹急速揽收、物流降本等提出新要求，不断创新揽收模式，优化运输路径，延伸服务链条，更好服务现代农业发展。

　　新技术新设备加快应用推广

　　提升服务现代农业的稳定性、便捷性、绿色化

　　农村快递“最后一公里”，是打通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系的关键。聚焦低空、冷链、包装等重点领域，近年来，快递行业不断依靠技术创新，持续提升行业服务现代农业的稳定性、便捷性和绿色化。

　　——新设备加快应用，快递业务更智能。

　　浙江杭州西湖区龙井村，龙井茶核心产区，山间小路客流如织，放眼半空，无人机满载新茶有序穿梭。

　　“采用自研无人机进行茶叶运输，从山上茶农家到山下接驳点，全程从以往的23分钟缩短至8分钟。”浙江顺丰市场销售部负责人文磊介绍，单机单次载重可达50公斤，每天两台无人机可运输新茶3吨左右，下山后将转乘专属货车直发机场，次日便能运抵北京、广州等地。

　　“强化科技创新，有效提升了农村快递的服务水平。”国家邮政局有关负责人表示，这些年，主要快递企业积极探索无人机、无人仓、无人车应用，使用场景和范围不断拓展，有效缩短农产品投递时间、降低运输成本。

　　——新技术持续推广，包裹服务更科学。

　　春耕正当时，辽宁开原、山东泰安、安徽肥西等苗木产区，农户们正忙着修剪、搬运、销售苗木。

　　“苗木花卉外形各异且容易弯折，对包装及运输要求很高。”京东物流有关负责人告诉记者，为确保运输安全，专门制定了专属包装方案，在打包环节，除木架加固外，还用缠绕膜进行封装，缩小包裹体积、降低破损率；在运输环节，使用物流吊牌挂签，避免面单脱落，保障顺利抵达。

　　前不久，京东物流包装实验室正式揭牌启用。据介绍，下一步将持续推动包装材料数字化应用，推动快递物流行业精细化、绿色化发展。

　　——打造更多典型项目，助力乡村全面振兴。

　　“过去一年，我们加大了对脱贫地区的关注力度，打造出17个典型县级项目，主要涉及河北、内蒙古、河南等9省份的14个脱贫县、5个国家乡村振兴重点帮扶县。”林虎表示，下一步，国家邮政局将持续打造典型项目，引导邮政快递企业助力更多脱贫地区的优质农产品“走出去”。

　　完善寄递网络  开展项目培育

　　今年将进一步降低物流成本、提升设施建设水平

　　近年来，我国快递进村不断深入，农村寄递物流体系加快建设，在满足农村群众生产生活需要、助力农产品出村进城、促进乡村振兴方面发挥了越来越重要的作用。

　　“尤其在农产品上行方面，寄递渠道畅通，减少了中间流通环节，降低了农产品损耗，提高了流通效率，有力助推农产品外销、农民增收。”林虎说，今年，国家邮政局将多措并举让一批金牌项目“立起来”，激发全行业更好开展服务现代农业工作。

　　持续完善农村寄递物流网络。通过与有关部门加强协作，引导有条件的地区建设县级寄递公共配送中心，加大村级寄递物流综合服务站建设力度，不断丰富邮政快递服务现代农业载体。

　　因地制宜开展项目培育工作。立足特色农产品寄递服务遇到的堵点痛点，一方面，积极推动地方政府加大政策支持力度，搭建寄递企业与农户、农村电商企业、行业协会的沟通平台；另一方面，指导寄递企业不断创新服务模式，提升农村地区服务能力，改善农产品寄递服务质量，推动当地农产品寄递业务规模化发展。

　　一手抓提效，一手抓降本。“邮政快递业在降低农产品物流成本方面具有独特优势。”林虎表示，今年国家邮政局将进一步降低农产品出村进城物流成本，提升农村地区寄递服务设施建设水平。持续实施“一村一站”工程，加快“一点多能、一站多用”的村级寄递物流综合服务站建设，让更多农民在家门口就能收快递、寄快递。同时，深入推进农村电商与快递协同发展，打造流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系，引导邮政快递企业在农产品出村进城方面发挥更大作用。

　　《 人民日报 》（ 2024年03月29日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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