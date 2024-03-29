本报记者 郑智文

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立足优质种业资源和地理条件优势，吉林长春公主岭市积极推进玉米全产业链标准化建设。从一粒种子，到一穗玉米，再到整个玉米全产业链，各项措施串起玉米产业链上中下游，以标准化引领玉米产业转型升级，带动农民增收致富、企业效益提升。

“这是去年刚建设完的高标准农田，再过一阵子，休养一冬的黑土地即将焕发新活力。”时值3月，吉林长春公主岭市的黑土地上积雪已近消融。地虽闲，人却未得闲。最近，双龙镇大青山村玉米种植大户刘贵丹忙着与合作社社员一起检修农机，“农资已经基本采买到位，准备整地开始春耕。”

近年来，公主岭市全面推进玉米全产业链标准化建设，强化育种科研投入，专注黑土地保护，打造玉米“黄金产业”。2023年，全市粮食作物种植面积460.1万亩，其中玉米种植面积436.44万亩，产量达53.09亿斤。

一粒种子的希望

聚集育种制种力量，培育发展现代种业

长春国家农业高新技术产业示范区现代种业产业园内，吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司生产车间一派繁忙景象，全程自动化的生产线上，风筛、灌袋、包装等流水作业一气呵成，一粒粒饱满的玉米种子即将走向市场，在黑土地上扎根。

种子是农业的“芯片”。近年来，公主岭市深入推进种业振兴工程，目前已有持有农作物种子生产经营许可证的企业55家，育繁推一体化种子企业4家，种子经营门店600多家。

“多去‘种子一条街’转转，总能发现好的玉米品种。”在公主岭的田间地头，农户们口口相传的“种子一条街”，就是市区的铁北种子销售一条街。在这条约两公里长的街道上，聚集着120余家种子经营户，年交易量约7400万斤。

“公主岭市注重玉米育繁推一体化发展。前段时间，铁北种子销售一条街上人来人往，聚集了东北多地的种子经销商。”公主岭市农业农村局副局长孟繁强介绍。

在这条街道的中心区域，藏着这条街繁荣热闹的答案。坐落于此的吉林省农业科学院玉米研究所拥有70多年的玉米研究历史，是专业从事玉米遗传育种研究的科研机构。“2015年以来，我们的玉米新品种选育实现突破，审定新品种70个（次）。”吉林省农业科学院玉米研究所所长黄威介绍，研究所培育的多个品种成为东北地区不同时期的代表性品种。

2021年，公主岭市被批准创建以种业为主导产业的国家级现代农业产业园。次年5月，吉林长春国家农业高新技术产业示范区在这里揭牌。通过聚集育种制种力量、培育发展现代种业，公主岭市不断延伸产业链，形成了玉米精深加工产业链、玉米饲料产业链和鲜食玉米产业链，实现年产值超百亿元。

一穗玉米的鲜甜

发展鲜食玉米产业，串起上中下游

“鲜食玉米可以直接食用，受到消费者喜爱，很快打开了市场。”在吉林省农嫂食品有限公司的展示区内，副总经理刘友刚拿起一根包装好的甜玉米向记者介绍。2023年，该公司获评农业农村部第一批国家现代农业全产业链标准化示范基地创建单位。

鲜食玉米鲜在何处？“鲜度是鲜食玉米的关键，从采摘玉米到运达公司，再到真空塑封、装车，我们一般控制在两个小时之内完成。”刘友刚介绍，这背后是企业的标准化生产能力。在农资采购、田间管理、采收、产品研发检测、储存运输等环节，公司都制定了相关标准，并且参与制定了吉林鲜食玉米全产业链标准。

一穗鲜食玉米，串起玉米产业链上中下游，带动产业提质、企业增效、农民增收。

在吉林德乐农业开发有限公司的有机鲜食玉米种植基地里，吉林省农业科学院玉米研究所培育的“吉农糯111”成为鲜食玉米种植的主要品种。“我们同企业开展玉米研发创新技术服务合作，深入开展项目联合攻关和技术服务。”黄威说。

走入双龙镇大青山村的高标准农田，刘贵丹跟记者算起了种玉米的收入账：“去年尝试种植鲜食玉米，一穗的收购报价约为1元，秸秆还可以制成青贮饲料。一亩地产2600多穗鲜食玉米，比种普通玉米亩均增收500多元。”

立足优质种业资源，公主岭市培育鲜食玉米品牌，先后涌现出农嫂、德乐等一批产业化龙头企业。截至目前，当地有鲜食玉米企业10余家，全市鲜食玉米基地发展到10万亩，产值达14亿元以上。

一根秸秆的新生

落实黑土地保护，推进秸秆综合利用

公主岭市朝阳坡镇八家子村里，去年秋收后深翻过的黑土地泛起油光，土地里还残留着部分打碎的秸秆。“过去，秸秆不好处理，现在可是宝贝，既可还田又能做饲料。”公主岭市农业技术推广总站副站长贺宇对记者说。

从无人问津到变身抢手货，公主岭市通过推进综合利用，将秸秆变废为宝。近年来，当地推广“秸秆粉碎翻压还田+增施有机肥”技术，将秸秆还田，落实黑土地保护；与此同时，深入实施吉林省“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程，让秸秆成为饲料的原材料。

“我们落实秸秆还田26.5万亩，增施有机肥85.97万亩。”贺宇介绍，公主岭市示范推广“玉米茎穗兼收秸秆黄贮”技术模式，实现秸秆收集方式和利用方式变革，被吉林省农业农村厅列为2023年主推技术，并在全省设立28个试点，技术覆盖达100万亩。

公主岭市立足粮食饲料产业基础和秸秆资源优势，重点发展肉牛产业。截至目前，全市规模化养殖场发展到578个，肉牛养殖总量达53.4万头。同时，当地加大基础设施投入，建设集良种繁育、肉牛养殖、饲料生产、食品加工于一体的肉牛良种繁育融合示范产业园项目。

“项目建成后，预计每年可繁育肉牛8万头，加工饲料60万吨，年产值预计达80亿元，新增就业4000人左右。目前，已建成两个牧场，存栏肉牛达1.54万头。”公主岭市农业农村局乡村产业发展科科长褚壮志介绍。

“我们将坚持藏粮于地、藏粮于技，全方位夯实粮食安全根基，统筹推进玉米种业和玉米全产业链发展。”公主岭市委书记赵师骐说。

《 人民日报 》（ 2024年03月29日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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