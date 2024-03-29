原标题：万科2023年年报：高质量交付近29万套，现金流连续15年为正

3月28日晚，万科发布2023年度报告，实现营业收入4657.4亿元，归属于上市公司股东的净利润121.6亿元。在行业深度调整下，万科坚守安全经营底线，实现经营性现金流连续15年为正；开发业务持续提升产品力，确保近29万套新房高质量交付；经营性业务打通商业模式，实现REITs突破，有望成为业内唯一发行三类经营性REITs的企业。

2023年，万科克服重重挑战守住了财务安全的底线。销售承压之下，万科仍实现了正向的现金流，截至2023年底，已连续15年经营性现金流为正，在手货币资金998.1亿元，可覆盖一年内到期有息负债；剔除预收房款的资产负债率为65.5%，从2018年76%的高点连续5年下降。同时，在行业整体融资显著收缩之下，万科依然获得了各大金融机构的信任和支持，2023年在境内外合计新获取的融资近900亿元，其中境内新增融资766亿元，新增融资的综合成本3.61%。

业内人士认为，2023年房地产行业多重挑战交织，房企违约风险蔓延至混合所有制房企，就连一贯稳健的万科也遭遇了信心挑战。但从年报结果看，万科依然守住了安全底线，并围绕产品服务，构建了面向房地产新发展模式的核心能力，实属不易。

打造房地产新发展模式下的产品服务竞争力

当前，伴随城市发展和房地产市场供求关系的持续变化，构建房地产发展新模式，已成为破解房地产发展难题、促进房地产市场平稳健康的治本之策。新的发展模式下，为居民建设好房子、提供好服务，已成为房企核心竞争力所在。

2023年，万科开发业务不断提升产品品质和交付服务，高质量交付28.9万套，交付即时满意度97%，客户售后满意度97%。为了给客户交付更满意的房屋，万科年内共计邀请371个项目的16万名客户进入工地，参与楼栋主体施工、室内装修等关键节点的质量共建，截至年底，10个项目荣获鲁班奖、詹天佑奖等中国建筑行业大奖。为了让消费者踏踏实实地住进新房，在交付阶段推进“交付即办证”，年内191个项目的客户在收房现场拿到房产证。截至去年底，万科开发业务实现销售面积2466万平方米，销售金额3761亿元，根据第三方统计，万科2023年销售额稳居行业第二，同比降幅显著低于百强房企全年降幅。

租购并举，万科长租公寓的规模和效率持续保持行业第一，并在成本法的会计计量方式下实现了整体盈利。作为集中式公寓提供商，万科泊寓共运营管理租赁住房23万间，累计开业18万间，布局全国31个城市，并保持了业内领先的服务品质和运营效率，累计服务客户超过80万人，客户满意度95%，全年出租率达96%，超过60%客户选择续租。同时不断升级产品体系与服务，在15个城市36个项目中打造宜居的家庭式公寓产品，在10个城市管理超万张有品质的蓝领宿舍床位，并持续深度服务实体经济企业，累计为比亚迪、腾讯、科大讯飞等超过5000家企业提供住房服务。同时，泊寓还积极响应国家保障性租赁住房政策，在23个城市纳保147个项目，涉及房源10万间。

好产品还需要好服务。从帮客户看孩子，到替客户停车，万科物业致力成为客户生活的好帮手，实实在在随时解决业主的生活问题。基于 “五好”服务的实践，万科物业2023年荣获“中国住宅物业服务力TOP1企业”“中国物业服务质量领先企业”等多项行业荣誉。在持续提升服务品质下，2023年万物云实现营业收入334亿元，同比增长10%，其中社区空间居住消费服务收入189亿元，同比增长13%。

REITs突破助力可持续健康发展

2023年，公募REITs试点持续深入，为万科带来新的发展机遇，将有效解决经营性业务资产过重，投资回收周期过长的难题。万科有望成为业内唯一一家实现三种经营性REITs突破的企业。此前，万科旗下印力集团发布的中金印力REIT已正式进入询价阶段，万纬物流REIT已于交易所正式发布，长租公寓REIT目前也在积极申报中。

事实上，伴随REITs的扩容和发展，万科经营性业务上的能力优势将愈发显现，为其短期流动性和长期价值增长提供更丰富的来源。2023年，万科商业业务实现营收91.1亿元，同比增长4.6%，合计开业203个商业项目，建筑面积1158万平方米。万科物流业务自2015年开启全国仓储网络布局至今，目前冷链仓储规模保持全国第一，2023年实现营收41.8亿元，同比增长17.2%，其中冷链收入同比增长33.9%。

国资大股东真金白银支持万科穿越周期

面对此轮房地产周期，万科除了自身全力以赴，也获得了国资大股东的支持。2023年11月，在万科遭遇危机时，深圳市国资委的积极表态，对稳定市场信心起到关键作用。之后深圳市国资委也协调多家国企与万科对接，以市场化、法治化方式，推动各项具体支持措施落地。

2024年3月，印力REIT询价公告显示，深铁集团拟通过战略配售方式认购中金印力消费REIT，认购份额为该基金募集份额总额的29.8%，认购金额约10亿元；2024年1月，深国资旗下投资平台深投控斥资，向万科子公司收购深圳高新投6.16%的股权。不仅如此，自2017年深铁入股万科以来，深国资与万科已在多领域持续、深入开展各类合作。2020年6月，万科与深铁共同投资成立合资公司，深化“轨道+物业”领域合作；2022年11月，万科集团与深圳地铁集团、盐田港集团等6家深圳市属国企签署全面战略合作协议，在城市更新、物流服务、产城融合、TOD等领域深入合作，以专业力量助力深圳的城市发展。2023年5月，万科与深铁合作的深圳湾睿印RAIL IN项目在深圳湾超级总部基地正式开业。可以预见，这些既不是深国资支持万科的起点，也不会是终点，未来将会有更多支持万科的举措落地。（记者 安垚）

(责编：曹淼、李源)

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