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隆基泰睿硅片产品发布 实现创新突破

2024年03月29日08:45 | 来源：中国新闻网
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原标题：隆基泰睿硅片产品发布 硅片创新实现重大突破

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称：隆基绿能)28日正式对外发布泰睿硅片产品，并宣布完成大量研发和系统专利布局，做好了全面生产的准备。隆基绿能方面表示，隆基泰睿硅片产品实现了近十年来硅片未有实质性创新的突破，成为硅片领域技术发展的风向标。

据介绍，过去十余年来，光伏发电的技术和成本都取得了重大突破，光伏发电已成为全球增长速度最快的可再生能源，全球光伏也已步入“太瓦时代”。隆基绿能创始人、总裁李振国表示，光伏行业的快速发展，本质上在于度电成本的不断降低。降低成本，提升发电效率，永远是光伏行业的“第一性原理”。

得益于光伏产业的快速发展，光伏硅片的发展也较为迅速。硅片是电池开发中必不可缺的基底，其质量好坏直接决定下游电池片的良率，也直接决定电池片的转化效率。近年来，随着硅片生产技术的不断完善，硅片的性能提升越来越缓慢，硅片产品同质化愈发明显。

隆基泰睿硅片作为系列产品，涵盖多种细分产品组合，可以支持多种电池路线，涵盖现在市场主流的高效电池，可以同步提供多种市场需要的主流尺寸规格，也可以满足客户不同的厚度需求。

据介绍，常规的硅棒越长，头尾电阻率差异越大。单晶领域长期追求的理想是硅棒更长，电阻分布更集中。隆基泰睿硅片可实现轴向电阻分布一致，在棒长一致的情况下，产出晶棒头尾电阻率比值从3倍缩减至1.5倍以内，实现电池效率的分布相对更集中，高效档位电池更多，高品质产品更多，并改善组件端明暗片差异。

(责编：董童、李源)
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