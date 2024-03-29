人民网北京3月29日电 （记者王连香）今日，中国物流与采购联合会公布今年1至2月份物流运行数据。数据显示，今年以来，物流需求延续恢复态势，市场规模整体保持扩张，物流总额增速进一步加快。

今年1至2月，我国社会物流总额55.4万亿元，同比增长5.9%，比上年同期加快3个百分点，显示当前物流运行整体延续企稳回升态势，物流需求规模稳步扩张。

从结构看，工业品物流需求呈现稳步复苏态势。1至2月份，工业品物流总额同比增长5.3%，保持平稳恢复态势。从工业生产看，在出口回升等因素带动下，超过六成工业品产量实现增长，为物流需求整体平稳较快恢复打下了良好基础。

另外，进口物流规模保持较快扩张。1至2月份，进口物流总额2.9万亿元，同比增长8.7%，比上年同期提高0.9个百分点。在生产恢复带动下，大宗商品进口物流量备货需求有所增强，多数品类进口物流量实现同比增长。其中，1至2月份，铁矿砂及其精矿、原油、煤及褐煤的进口物流量累计分别同比增长8.1%、5.1%和22.9%。农产品方面，1至2月份粮食、干鲜瓜果及坚果累计分别同比增长7.7%和18.9%。

(责编：王连香、高雷)

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