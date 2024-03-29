新城控股：2023年实现营收1192亿元 净利润7.37亿元
3月28日，新城控股正式披露2023年年度报告。报告显示，2023年新城控股实现合同销售金额759.83亿元，合同销售面积968.78万平方米；2023年实现回款金额812亿元，回款率107%。
2023年，新城控股实现营业收入1192亿元，实现归属于上市公司股东的净利润7.37亿元，扣非归母净利润3.07亿元。公司整体毛利率保持稳定，为19%。截至报告期末，公司已售未结转面积达到2170万平方米（含合联营项目），2023年全年已组织交付超14万套物业。
截至2023年末，新城控股在手现金余额190亿元，在手现金充裕；公司经营性现金流净额为102亿元，经营性现金流连续6年为正。2023年，公司整体平均融资成本进一步下降32个基点，为6.20%。同时，新城控股持续大幅压降有息负债。2023年年报显示，公司期末融资余额为571亿元，同比压降142亿元，有息负债水平保持低位。此外，公司合联营权益有息负债降至52.08亿元。
在偿债方面，2023年新城控股已如期偿还境内外公开市场债券107.45亿元，2024年新城控股需偿还境内外公开债仅51亿元。
融资方面，去年5月，新城控股境外子公司新城环球完成发行1亿美元的无抵押固定利率债券；6月，新城控股成功发行11亿元公司债；7月和12月在中债增全额担保支持下，成功发行两笔8.5亿元中期票据；此外，7月公司还成功发行一笔规模为13.16亿元的绿色CMBS。
根据年报，2023年，新城控股实现商业运营总收入113.24亿元，同比增长13.17%；实现不含税物业出租及管理收入106.31亿元，占公司营业收入的8.92%；物业出租及管理业务毛利74.31亿元，占公司总毛利由去年同期的28.95%提升至32.73%；物业出租及管理毛利率达69.90%。
自2021年以来，新城控股商业持续性经营收入大幅超过当期利息支出。2023年年报显示，该比例为2.55倍。
2023年，新城控股通过吾悦广场为抵押物获取的经营性物业贷及其他融资约140亿元。截至报告期末，公司在全国135个城市布局198座吾悦广场，已开业吾悦广场达161座，开业面积达1499.11万平方米，出租率达96.48%。目前，吾悦广场年服务用户达14.8亿人次，会员基数超3000万人，其中活跃会员突破2000万人，为提振消费活力贡献力量。据透露，2024年，新城控股计划实现商业运营总收入125亿元，计划新开业吾悦广场12座。
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