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1.27万亿元 我国医学装备市场规模创新高

2024年03月29日10:37 | 来源：新华社
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　　2024中国医学装备大会3月29日在重庆召开

　　中国医学装备协会公布数据显示

　　2023年，我国医学装备市场规模达1.27万亿元

　　同比增长10.4%，保持世界第二大单体国家市场

　　全年专利申请量达13.8万余件，占全球的67%

　　中高端医疗装备生产增速加快

　　创新医疗装备成果加速涌现

　　质子治疗系统、ECMO、人工心脏等成功上市

　　国产医学装备在我国医疗卫生机构的占比大幅度提高

　　记者：顾天成、徐鹏航、周闻韬

　　编辑：苗夏阳

　　设计：潘一景

　　新华社国内部、新华社重庆分社联合出品

(责编：胡永秋、杨光宇)
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