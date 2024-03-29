1.27万亿元 我国医学装备市场规模创新高
2024年03月29日10:37 | 来源：新华社
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2024中国医学装备大会3月29日在重庆召开
中国医学装备协会公布数据显示
2023年，我国医学装备市场规模达1.27万亿元
同比增长10.4%，保持世界第二大单体国家市场
全年专利申请量达13.8万余件，占全球的67%
中高端医疗装备生产增速加快
创新医疗装备成果加速涌现
质子治疗系统、ECMO、人工心脏等成功上市
国产医学装备在我国医疗卫生机构的占比大幅度提高
记者：顾天成、徐鹏航、周闻韬
编辑：苗夏阳
设计：潘一景
新华社国内部、新华社重庆分社联合出品
(责编：胡永秋、杨光宇)
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