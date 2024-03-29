原标题：兴业银行发布2023年年报：资产负债结构持续优化 总资产突破10万亿

3月28日晚间，兴业银行发布2023年度业绩报告。报告显示，截至2023年末，该行总资产首次突破10万亿元，较上年末增长9.62%至10.16万亿元；存款、贷款双双突破5万亿元；实现营业收入2108.31亿元，利息净收入正增长，达1465.03亿元，同比增长0.85%；不良贷款率1.07%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率245%，较上年末上升8.77个百分点，风险抵补能力进一步提升。

资产负债表再重构

存、贷款双双超过5万亿元

过去一年，兴业银行持续推动资产负债表再重构，提升资产负债结构与经济结构契合度，服务经济社会高质量发展更加有力。年报显示，兴业银行存款和贷款双双突破5万亿元，其中存款余额较上年末增长8.45%至5.14万亿元，贷款余额较上年末增长9.59%至5.46万亿元，存贷款增量均位居股份制商业银行前列。

资产端，坚持巩固基本盘、布局新赛道合。基本盘中，住房租赁、城市更新、产业园区等房地产新领域贷款较上年末增长84.65%。新赛道中，科创、普惠、能源、汽车、园区领域贷款较上年末分别增长31.88%、23.95%、16.16%、26.14%、27.40%。

负债端，坚持把控制负债成本作为稳定息差的关键抓手，扎实做好场景生态圈建设，深入推进织网工程，全面加强结算性存款拓展，全年境内人民币存款付息率同比下降11BPs，进一步平抑息差收窄影响，净息差同比下降17个BP，降幅较上年收窄2个BP。

资产负债结构的持续优化增强了经营业绩的韧性。扣除2022年理财老产品一次性收益确认抬高基数影响因素，按可比口径，公司营业收入同比基本持平，并且利息净收入实现正增长，达1465.03亿元，同比增长0.85%；其他非息收入稳健增长，达365.73亿元，同比增长14.08%。

深入践行“客户-业务-效益”的经营逻辑，兴业银行发挥自身优势，丰富金融产品，满足客户多元需求，努力实现客户与自身价值最大化。2023年末，企业金融客户数突破140万户，较上年末增长13.27%，零售金融客户数突破1亿户，较上年末增长10.38%，同业合作客户超3300家，主要类型同业客户覆盖率超过97%。

差异化经营特色鲜明

“三张名片”取得新突破

过去一年，兴业银行紧紧围绕高质量发展首要任务，将“三张名片”与布局“五大新赛道”、做好金融“五篇大文章”有机融合，在激烈的市场竞争中保持差异化竞争力。

绿色银行底色鲜明。截至2023年末，绿色金融客户较上年末增长17.83%至5.83万户，绿色融资余额较上年末增长16.14%至1.89万亿元，其中“降碳”领域绿色融资余额较上年末增长34.81%至1.06万亿元，占比升至56.26%；人行口径绿色贷款余额8090.19亿元，规模继续保持股份制银行前列。存量绿色贷款收息率与对公贷款基本持平，不良贷款率仅0.41%，收益和风控表现稳定。同时，绿色理财、绿色债券、绿色租赁、绿色信托、绿色基金等业务也跑出加速度，有力提升表内外资产管理规模，带动轻资本业务收入，以“绿色搭桥”带动“综合创利”的可持续发展模式渐入佳境。

财富银行稳中有进。截至2023年末，集团零售AUM规模4.79万亿元（含三方存管市值），较上年末增长15.42%，其中财富AUM占比超过70%。 不断丰富产品货架，兴银理财管理规模较上年末增长8.18%至2.26万亿元，同时发挥同业朋友圈优势，与289家机构达成代销合作，在售产品数超万支，代销行外理财产品、基金、保险、实物贵金属分别同比增长191%、54%、31%、67%。值得一提的是，银银平台连接国有大行、股份制银行和470家区域性银行及农村金融机构，实现兴银理财行外销售保有规模8695亿元，较上年末增长70.32%。

投资银行争先进位。截至2023年末，大投行FPA余额4.3万亿元，较上年末增长6.51%。继续保持在债券承销、投资交易、资产撮合等领域的优势，承销非金融企业债务融资工具规模7305.73亿元；承销境外债券规模54.51亿美元；承销绿色非金融企业债务融资工具规模218.06亿元；承销类REITs规模40.40亿元。并购、银团、资本市场业务保持较好发展态势。继续保持债券、利率、贵金属等领域做市交易的领先地位，代客 FICC业务优势巩固。

数字化转型蹄疾步稳

“1+5+N”数字兴业体系逐步成形

2023年，兴业银行加快数字化转型步伐，持续优化科技体制机制，设立数字运营部，加大科技资源投入，实施科技人才万人计划，集团科技投入83.98亿元，同比增长1.78%，占营业收入比重为3.98%；科技人才7828人，较上年末增长16.85%，科技人才占比13.91%，较上年末提升2.04个百分点。

坚持“企业级、标准化”方法论，建设完成营销、财富、投行、风控、运营“五大企架工程”，推进流程、数据、模型、开发、运营“五个标准化”，开展产品、流程、系统、制度“四项梳理”，取得初步成效。2023年，首次发布企业级数据字典，建成2.8万项企业级数据字典标准。。

从夯基垒台、立柱架梁到全面推进、积厚成势，兴业银行数字化转型蹄疾步稳，逐渐从建设期进入收获期，目前已初步构建起涵盖“1（手机银行）+5（兴业普惠、兴业管家、兴业生活、钱大掌柜、银银平台）+N（各类场景生态）”的“数字兴业”体系。手机银行月活跃用户数较上年末增长7.52%至2252.62万户；兴业普惠认证企业户数较上年末增长26.48%，累计解决融资需求金额同比增长167.66%；兴业管家月均MAU较上年末增长22.16%，客户数较上年末增长20.08%，交易笔数增长16.34%；兴业生活注册客户数较上年末新增1072.91万户；钱大掌柜月均MAU较上年末增长26.40%，注册客户数较上年末增长23.86%；银银平台机构投资保有规模3663亿元，较上年末增长68.74%。

通过科技赋能，兴业银行积极推进场景生态建设，持续融入各类生态场景，深化数字兴业与实体经济融合发展，开放银行API接口1941个，较上年末增长28.54%，覆盖机构8734家。同时，升级数字人民币产品体系，累计开立兴业钱包505.61万个，拓展数币商户16.86万家，签约服务2.5层中小银行123家。

资产质量稳中向好

房地产、地方平台、信用卡三大领域风险递减

报告显示，2023年末兴业银行主要风险指标稳步向好，不良贷款率1.07%，较上年末下降0.02个百分点，逾期贷款率1.36%，较上年末下降0.31个百分点。资产质量进一步做实，逾期90天以上贷款、逾期60天以上贷款与不良贷款的比值分别为68.30%、77.33%，处于近三年最好水平。

房地产风险方面，境内自营贷款、债券、非标等业务项下投向房地产领域业务余额17660.61亿元，不良资产率1.53%，其中，对公房地产业务新发生不良同比下降54%；个人住房按揭贷款业务抵押物足值。

地方融资平台风险方面，地方政府融资平台债务余额1615.91亿元，较上年末减少592.87亿元，新发生不良较上年压降55%，风险暴露已有所收敛。

信用卡风险方面，风险指标高位回落，信用卡贷款余额4016.33亿元，不良贷款率3.93%，较上年末下降0.08个百分点；逾期率6.75%，较上年末下降0.59个百分点。

新赛道风险方面，持续强化研究、科技赋能，贴近市场“一城一策”制定差异化授信政策，构筑“研究+业务+风险”三位一体机制，提高风险政策针对性和前瞻性。同时，推进风控数字化转型，加快“技术流”评价体系升级迭代，报告期内“技术流”项下审批金额超过1万亿元。

(责编：曹淼、李源)

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