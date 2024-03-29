人民网北京3月29日电 （记者罗知之）3月29日，人民网与华为就鸿蒙生态合作举办启动仪式。在人民网与华为负责人的共同见证下，双方签署合作备忘录，达成深度战略合作，共同推动鸿蒙生态繁荣与发展。

人民网将以“人民网+”客户端鸿蒙原生应用开发为开端，陆续启动旗下各个客户端的鸿蒙版本开发工作，积极发挥主流媒体引领作用，完善鸿蒙原生应用生态版图。依托鸿蒙一次开发、多端部署的技术特色以及服务分发的创新模式，进一步拓展人民网各类业务触达的场景和用户，加快全体系向智能互联转型升级，扩大地域覆盖面、扩大人群覆盖面、扩大内容覆盖面。

启动仪式上，华为向人民网旗下技术子公司人民网科技（北京）有限公司颁发了“HarmonyOS开发服务商”证书。自2022年起，人民科技作为鸿蒙生态的第一批合作伙伴，一直紧跟鸿蒙技术发展，深耕鸿蒙应用开发，与华为一起进行场景定义和体验设计，面向智慧场景，联合打造了泛生活、泛终端、泛场景的行业领先的信息服务平台。人民科技在开发人民网鸿蒙原生应用的同时，还将依托人民网长期服务党政单位和媒体机构的丰富经验，利用技术实力和丰富的鸿蒙应用开发经验，与华为携手，为党政机构、媒体机构的客户端提供鸿蒙原生应用开发与全场景运营分发服务。

共启鸿蒙应用新篇章，共享鸿蒙生态新机遇，共创鸿蒙发展新价值。人民网将发挥独特的政治价值、传播价值、科技价值、平台价值、投资价值等五大价值优势，在智能技术创新、场景传播增效、行业应用提质、商业价值提升等方面与华为深入合作，共同服务美好生活。

(责编：罗知之、吕骞)

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